Prebivalci sončne Malage imajo dovolj turistov: izgnali ste nas iz mesta

Na milijone sonca željnih turistov se vsako leto zgrinja v španski andaluzijski biser – Costo del Sol in Malago. A prebivalci mesta imajo dovolj. Zaradi naraščajočega priliva turistov v mesto so vedno bolj nezadovoljni, svoje nezadovoljstvo pa so začeli tudi glasno izražati. Turiste tako v mestu čakajo zgovorne nalepke, ki jim sporočajo, naj se čim prej vrnejo domov.

Številni prebivalci Malage so se odločili, da imajo dovolj turistov, in jim, da so nezaželjeni v tem andaluzijskem mestu, tudi sporočajo. Malaga je med turisti zaradi prijetnega podnebja vedno bolj priljubljena. Prav tako je zaenkrat še dokaj ugodna, zato je vedno bolj preplavljena tako z digitalnimi nomadi kot s turisti, ki si želijo ujeti sončne žarke skozi vse leto.

Center Malage je namreč v zadnjem času zajel val nalepk, ki jih nezadovoljni prebivalci lepijo po zidovih in vratih. Na njih pa sporočila turistom. In ta niso nič kaj prijetna. Če se sprehodite po ulicah Malage, boste tako naleteli na napise, kot so: 'To je bil nekoč moj dom', 'To je bil nekoč center mesta'. Pa tudi takšne bolj zgovorne: "Smrdi po turistih." In "Je*****, pojdite že domov".

'Zaradi turistov sem izgubil svoj dom' Lastnik enega izmed barov Dani Drunko je za Euronews povedal, da je sam začel iniciativo z nalepkami. Začel pa jo je zato, ker je, kot je prepričan, zaradi turistov izgubil dom, v katerem je živel desetletja. Kot trdi, mu lastnik ni želel podaljšati pogodbe ali prodati stanovanja, ker je želel stavbo oddajati turistom. In kot pravi, ni edini:"Domačini so utrujeni od tega, sam sem prižgal iskrico, ki je zanetila ogenj, in pridružili so se mi tudi drugi. Vsa ponudba je orientirana na turiste. Če se mi na primer kaj pokvari v baru, nimam pri roki trgovine s strojno opremo, da bi kar koli kupil, saj turistu, ki pride, ni treba kupiti vijakov," pripoveduje.

