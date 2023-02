Prebivalci Turčije po potresu: 'Ljudje bodo zmrznili do smrti'

Skoraj dva tedna po močnem potresu, ki je z zemljo zravnal več deset tisoč zgradb in razselil na milijone ljudi v Turčiji in Siriji, se mnogi ljudje trudijo preživeti in zadovoljiti vsaj najosnovnejše življenjske potrebe. Veliko ljudi spi v šotorih, tovarnah, železniških vagonih in rastlinjakih.

Turška vlada in več skupin za humanitarno pomoč je začelo z obsežnimi prizadevanji za pomoč. V zavetišča so namestili več kot 5400 ladijskih kontejnerjev, na območje potresa pa so poslali tudi več kot 200.000 šotorov. Kljub pomoči, ki prihaja s celega sveta pa se ljudje soočajo s katastrofalnimi posledicami, ki jih je za seboj pustil potres. Slednji naj bi namreč uničil kar 56.000 stavb in s tem tudi 225.000 domov. Vendar ljudi poleg pomanjkanja osnovnih življenjskih potrebščin ogroža še hud mraz. V gorskih vaseh province Kahramanmaras se domačini le stežka uspejo ogreti v hudo mrzlih nočeh. Čeprav imajo šotore, so ti prešibki, da bi jih obvarovali pred mrazom, vaščani pa se bojijo, da bodo ledene razmere v gorah privedle do novih smrtnih žrtev. "Naša osnovna potreba so trenutno zabojniki. Šotori tu ne zadostujejo, ljudje bodo zmrznili do smrti," je dejal eden izmed prebivalcev vasi, Umut Sitil.

Po besedah turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je območje potresa do sedaj zapustilo okoli 2,2 milijona ljudi, od tega jih je 1,6 milijona nastanjenih v javnih objektih, kot so študentski domovi, 890.000 ljudi pa v hotelih. Ministrstvo za promet je sporočilo, da je vlada pomagala več kot 272.000 osebam pri evakuaciji iz potresnega območja. Vendar pa kljub temu, številni raje ostajajo v bližini svojih domov, da bi ugotovili ali jim je ostalo še kaj premoženja, počakali na informacije o svojcih ali na podeželju poskrbeli za živino. Blizu sredozemske obale v Hatayu, eni od najbolj prizadetih provinc, so kmetje v okrožju Samandag iz svojih poškodovanih domov pobegnili v velike rastlinjake v obliki tunela, ki se sicer uporabljajo za gojenje paradižnika. "Poleg rastlinjakov ni drugega varnega prostora," je dejal 50-letni Ozkan Sagaltici. Vaščani se morajo znajti, kot znajo in vejo. Tako so si v rastlinjakih postavili štedilnike na drva, da bi si lahko vsaj skuhali hrano, ki so jo razdelile humanitarne skupine.

icon-expand Ljudje v Turčiji se stežka soočajo s katastrofalnimi posledicami, ki jih je pustil potres. FOTO: AP

"Nimamo čistih oblačil," je pojasnila Suzan Sagaltici, ki trenutno prav tako biva v rastlinjaku. "Ne moremo se sploh očistiti, kot bi si želeli, ne moremo se niti tuširati, ni umivalnikov. Tu je zelo težko živeti, nimamo ničesar. Kot, da bi živeli na prostem." Drugi razseljeni ljudje so našli razmeroma stabilna zatočišča. Družina Yuksel trenutno biva v tovarni kovin, kjer so jim zagotovili vse najnujše stvari, vključno z oblačili in gospodinjskimi pripomočki. "Naša hiša ni popolnoma uničena, je pa močno poškodovana," je dejal Veryel Yuksel. "Vse stavbe v okolici naše hiše so uničene."

V dneh po potresu je v tovarni kovin bivalo okoli 1600 ljudi iz bližnjega mesta Dortyol, vendar jih je kasneje polovica odšla v druga mesta. Razseljenci, ki zdaj prebivajo tam, uporabljajo skupno kopalnico s toplo vodo, pralnico in majhno kuhinjo. V tovarni so namestili ladijske zabojnike in prikolice, kjer ljudje spijo. Na železniški postaji v Iskenderunu pa so družine po podatkih državne agencije Andalou, ki jo povzema AP, streho nad glavo našle kar v železniških vagonih. "Naša hiša je postala neuporabna, ne moremo priti vanjo," je dejala 50-letna Nida Karahan, katere petčlanska družina trenutno živi v enem izmed vagonov. "Vagoni so postali naš dom." Ni idealno, vendar imajo vsaj zavetje, poleg tega pa jim je vojska zagotovila še tri obroke na dan.

