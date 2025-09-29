Svetli način
Tujina

Prebivalci Züricha glasovali za omejitev uporabe puhalnikov listja

Zürich, 29. 09. 2025 14.09 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , D.L.
V Zürichu bo uporaba puhalnikov in sesalnikov listja v prihodnje strogo omejena. Volivci so namreč na nedeljskem referendumu glasovali za prepoved uporabe bencinskih naprav zaradi pomislekov glede hrupa in onesnaženosti zraka. Vendar pa puhalniki ne bodo povsem prepovedani, električni bodo še naprej dovoljeni, a le določen čas v letu.

Puhalnik listja
Puhalnik listja FOTO: Shutterstock

Na nedeljskem referendumu se je skoraj 62 odstotkov volivcev največjega švicarskega mesta izreklo za prepoved uporabe bencinskih puhalnikov in sesalnikov listja. V prihodnje bodo dovoljeni le električni, a teh ne bo mogoče uporabljati vse leto, ampak zgolj jeseni in zgodaj pozimi, od oktobra do decembra.

V preostalih mesecih bo njihova uporaba dovoljena le v izjemnih primerih, na primer za gradbena dela ali za čiščenje po večjih dogodkih.

Za strožja pravila so se zavzemali Zeleni in levičarske stranke, pri čemer so opozarjali na škodljivost za zdravje, saj naprave z motorji z notranjim izgorevanjem onesnažujejo zrak, nekateri modeli puhalnikov in sesalnikov listja pa so tako glasni, da lahko pri daljši uporabi poškodujejo sluh.

Poleg tega se ob njihovi pogosti uporabi s tal dvigujejo fin prah in bakterije, ki so lahko škodljivi za pljuča.

Nasprotniki predloga so trdili, da so omejitve "izraz nesmiselne in antisocialne kulture prepovedi". Opozorili so, da globe za prekomeren hrup že obstajajo, zato ni potrebe po dodatnih prepovedih.

KOMENTARJI (7)

traparija
29. 09. 2025 16.59
jaz stalno pometam z husqvarno in je super, niti enega kamenčka ni na 390 m2 dvorišča. kdo pa komu kaj more.
Patiana
29. 09. 2025 16.17
+0
Tudi jaz včasih gledam kako z neznanskim hrupom pihajo listek po listek. Jaooo.
Ramzess
29. 09. 2025 16.02
+0
To je razvajenost, grable in metle v roke, pa ...
periot22
29. 09. 2025 15.13
+2
Jutra in dan so za delo noč je za počitek!
CorbaMorba
29. 09. 2025 14.33
+0
En sosed vsak dan od 6:30 do 7 piha listje izpred hiše. Poslanstvo!
miabi
29. 09. 2025 15.58
Naša soseda pa od 9h do 11h. Zraven pa še kateri drug sosed, če ne pihajo pa kosijo
Alenka ?en?a
29. 09. 2025 14.22
+7
pametno, ne pa da okoli blokov 3 ure ropota
