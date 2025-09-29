Prebivalci Züricha glasovali za omejitev uporabe puhalnikov listja

Na nedeljskem referendumu se je skoraj 62 odstotkov volivcev največjega švicarskega mesta izreklo za prepoved uporabe bencinskih puhalnikov in sesalnikov listja. V prihodnje bodo dovoljeni le električni, a teh ne bo mogoče uporabljati vse leto, ampak zgolj jeseni in zgodaj pozimi, od oktobra do decembra.

V preostalih mesecih bo njihova uporaba dovoljena le v izjemnih primerih, na primer za gradbena dela ali za čiščenje po večjih dogodkih.

Za strožja pravila so se zavzemali Zeleni in levičarske stranke, pri čemer so opozarjali na škodljivost za zdravje, saj naprave z motorji z notranjim izgorevanjem onesnažujejo zrak, nekateri modeli puhalnikov in sesalnikov listja pa so tako glasni, da lahko pri daljši uporabi poškodujejo sluh.

Poleg tega se ob njihovi pogosti uporabi s tal dvigujejo fin prah in bakterije, ki so lahko škodljivi za pljuča.

Nasprotniki predloga so trdili, da so omejitve "izraz nesmiselne in antisocialne kulture prepovedi". Opozorili so, da globe za prekomeren hrup že obstajajo, zato ni potrebe po dodatnih prepovedih.