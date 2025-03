Preboj skozi 15-kilometrski plinovod vendarle uspešen, Ukrajinci se umikajo

Odsek plinovoda med krajema Mirni in Sudža, skozi katerega so se prebile ruske enote.

Kot so za ruske medije povedali vojaki in častniki, ki so izvedli preboj, so morali najprej povsem izprazniti plinovod in nato s pomočjo kompresorjev dovajati kisik. Skozi cev, ki ima premer 1,4 metra, so Rusi na drugo stran po svojih navedbah spravili 800 vojakov, ki so hitro zavzeli položaje v okolici in se pripravili na ukrajinski protinapad. Nekateri vojaki so v cevi pred napadom čakali več dni, kljub temu, da naj bi bila ta izpraznjena pa so se nekateri nadihali plina in končali v bolnišnici, drugi pa so zaradi vžiga pri varjenju dobili opekline.

Ukrajinci so eno od skupin, ki se je prebila skozi plinovod odkrili in jo po lastnih navedbah uničili, vendar je do takrat očitno preboj uspel drugim enotam, ki so nato odbile ukrajinske protinapade. Medtem je na severnem in vzhodnem delu fronte popustila ukrajinska obramba in specialne enote, ki so se prebile skozi 15-kilometrsko cev, so dočakale združitev z glavnino sil. Po zadnjih informacijah in objavljenih fotografijah, je ruska vojska že vstopila v Sudžo, ukrajinski vojaki pa se naglo umikajo.

Poveljnik brigade Vostok s klicnim znakom Zombi je za rusko nacionalno televizijo povedal, da bo "operacija odšla v zgodovino in v vojaške učbenike, saj je šlo za tvegan podvig in pustolovščino".

Ne gre sicer za prvi tovrstni podvig ruskih enot. V začetku lanskega leta jim je podobno uspelo v bitki za Avdejevko v Donbasu, kjer je sicer šlo za precej manj obsežno operacijo in krajši preboj, ki je na koncu privedel do padca pomembne ukrajinske utrdbe in prodora ruskih sil v osrčje regije Doneck.