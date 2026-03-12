Prečrtano število 67: Belgijci zaradi varčevalnih ukrepov na ulicah

Stavka je prizadela javni potniški promet, motene pa so tudi nekatere javne storitve, med drugim odvoz smeti, javni uradi so zaprti. Stavki so se po poročanju belgijskih medijev pridružili tudi zdravstveni delavci in osebje v zaporih.
Posledice občutijo tudi potniki v letalskem prometu. Zaradi pomanjkanja zadostnega števila varnostnikov in osebja so bili na bruseljskem letališču danes odpovedani vsi leti, skupno je prizadetih 42.500 potnikov, je povedal upravitelj letališča. Lete so odpovedali tudi na bližnjem letališču Charleroi.
Po podatkih bruseljske policije se je demonstracij proti načrtovanim ukrepom vlade, ki med drugim vključujejo pokojninsko reformo, v belgijski prestolnici udeležilo približno 80.000 ljudi. Sindikalno združenje FGTB je sicer poročalo o več kot 100.000 udeležencih, navaja belgijska televizija RTBF.
Številni so na shodu nosili transparente s prečrtano število 67, s čimer so obsodili odpravo možnosti predčasne upokojitve ter uskladitev javnega in zasebnega sektorja pri upokojitveni starosti 67 let do leta 2030.
Belgijska desnosredinska vladna koalicija želi z varčevalnimi ukrepi do leta 2030 prihraniti deset milijard evrov. Številni državljani se z njimi ne strinjajo, nasprotujejo tudi napovedanim spremembam delovne zakonodaje.
Demonstracije so potekale večinoma mirno, policija pa je poročala o približno 50 aretacijah.
