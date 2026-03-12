Prečrtano število 67: Belgijci zaradi varčevalnih ukrepov na ulicah

Stavka je prizadela javni potniški promet, motene pa so tudi nekatere javne storitve, med drugim odvoz smeti, javni uradi so zaprti. Stavki so se po poročanju belgijskih medijev pridružili tudi zdravstveni delavci in osebje v zaporih.

Posledice občutijo tudi potniki v letalskem prometu. Zaradi pomanjkanja zadostnega števila varnostnikov in osebja so bili na bruseljskem letališču danes odpovedani vsi leti, skupno je prizadetih 42.500 potnikov, je povedal upravitelj letališča. Lete so odpovedali tudi na bližnjem letališču Charleroi.