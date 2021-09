Pred 19 leti je bila zamenjana ob rojstvu, zdaj zahteva odškodnino

Pred 19 leti je v španski porodnišnici prišlo do napake in tako so takrat nebogljeno novorojenko predali napačnim staršem. Dojenčico so namreč zamenjali z drugo novorojenko, ki se je v bolnišnici rodila na isti dan. 19-letnica zdaj zaradi napake toži zdravstvene oblasti in od njih zahteva tri milijone evrov.

V bolnišnici v Logroñu, južno od Bilbaa, je leta 2002 zdravstveno osebje naredilo napako in pomotoma zamenjalo dojenčici, ki sta se v bolnišnici rodili na isti dan. Oba otroka sta bila namreč položena v inkubatorje, preden so ju dali napačnim staršem, poroča BBC. Španka je po 19 letih to ugotovila na podlagi DNK-testa, regionalna vlada pa je že priznala zmoto in dejala, da je šlo v tem primeru za človeško napako. Zdravstvena ministrica Sara Alba je danes dejala, da ni mogoče ugotoviti, kdo je naredil napako, ter da bi bilo "nemogoče, da bi se kaj takega ponovilo tudi danes", saj da so bili postopki za identifikacijo dojenčkov varni in zanesljivi. Ministrica je dejala, da bo regionalna vlada spoštovala pravni postopek in družinam ponudila vso potrebno podporo. icon-expand Pred 19 leti so v bolnišnici zamenjali dojenčici. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock O primeru je najprej poročal časopis La Rioja, ki je zapisal, da Španka od ministrstva za zdravje v regiji zahteva tri milijone evrov odškodnine. Po poročanju časopisa pa naj bi ji ministrstvo ponudilo le 215 tisoč evrov. Dekle naj bi po poročanju tujih medijev odraščalo v disfunkcionalni družini. Vzgajala jo je ženska, za katero je verjela, da je njena babica, zamenjavo pa so odkrili potem, ko je babica leta 2017 zaradi varstva otrok tožila domnevnega očeta. Takrat je namreč sodišče odredilo DNK-test, ki je potrdil, da moški ni biološki oče otroka, kasnejši test pa je pokazal, da tudi domnevna mati ni genetski sorodnik dekleta. Deklica je nato pri le 16 letih za pomoč prosila odvetnike, ki so pritisnili na zdravstvene oblasti in od njih zahtevali, da raziščejo okoliščine njenega rojstva. Preiskava je pokazala, da bi jo lahko ob rojstvu zamenjali le z enim otrokom. Deklica se je sicer rodila okoli pet ur kasneje kot tista, s katero so jo zamenjali. "Mojo stranko, ki se je rodila kasneje, so dali napačni materi. To je tako huda malomarnost, da govori sama zase," je dejal dekličin odvetnik Jose Saez Morga. V imenu stranke je zaradi neizmerne čustvene škode, ki jo je povzročila napaka, vložil tožbo proti zdravstvenemu oddelku La Rioje. O zamenjavi so že obvestili tudi drugo vpleteno žensko, vendar pa se ta za zdaj še ni pritožila.