Pred 225 milijoni let se je z dinozavri sprehajal najstarejši identificirani sesalec

Do odkritja so prišli raziskovalci iz Prirodoslovnega muzeja v Londonu, univerze King's College London in Zvezne univerze Rio Grande do Sul v Portu Alegreju, oprli pa so se na dokaze, ki so jih omogočili fosili trdih tkiv, kot so kosti in zobje. Žleze sesalcev, ki proizvajajo mleko, se namreč niso ohranile v nobenem od najdenih fosilov.

Doslej je za prvega sesalca veljal Morganucodon, katerega zobje so dokazovali, da je bil star približno 205 milijonov let. Morganucodon je imel majhno telo in dolg obraz.

Podatki o zobeh v študiji, objavljeni v torek v reviji Journal of Anatomy, datirajo Brasilodona quadrangularisa v obdobje pred 225 milijoni let, kar je 25 milijonov let po permsko-triasnem množičnem izumrtju – tretjem in največjem množičnem izumrtju, ko je izginilo več kot 90 odstotkov vrst v oceanih in 70 odstotkov kopenskih živali, poroča CNN.