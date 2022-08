Pred 40 leti umoril ženo, Avstralca naposled le dosegla 'roka pravice'

Dawson je dolga leta zanikal kakršno koli vpletenost v izginotje svoje žene, ki je bila februarja 1982, ko jo je mož uradno prijavil kot pogrešano, stara 33 let. Izrekel se je za nedolžnega ter trdil, da je Lynette zapustila njega in njuna otroka. Trdil je tudi, da je z ženo govoril tudi več tednov po njenem izginotju. Par se je sicer poznal že vse od najstniških let, kasneje pa sta se tudi poročila.

74-letni Avstralec Chris Dawson je bil aretiran pred štirimi leti, potem ko je avstralska policija ponovno preučila dokaze in preiskala trditve v podcastu Teacher's Pet. V njem so namreč razkrili, da je imel srednješolski učitelj afero s 16-letno dijakinjo, in to prav v času, ko je izginila njegova žena Lynette Dawson , poroča CNN .

Trditve obtoženca, da ga je žena, ki je domnevno "obupno želela zapustiti zakon", poklicala z namenom, da mu zagotovi nove informacije o svoji odločitvi, da odide, naj bi bile "v nasprotju z zdravo pametjo". "Povsem brez dvoma sem prepričan, da so telefonski pogovori med Dawsonom in Lynette Dawson po januarju 1982 laži," je dejal Harrison.

Vendar pa se sodnik Ian Harrison ni strinjal z njegovo nedolžnostjo. Dejal je, da posredni dokazi kažejo na Dawsonovo krivdo, čeprav sodba ni podprta s trdnimi dokazi. "Vsi posredni dokazi kažejo, da je Lynette Dawson mrtva, da je umrla 8. januarja 1982 ali okoli tega datuma in da ni prostovoljno zapustila svojega doma," je dejal ter dodal, da je zunaj razumnega dvoma prepričan, da je edini razumski sklep, da je Lynette umrla zaradi zavestnega in prostovoljnega dejanja, ki ga je zagrešil Dawson.

Ugotovil je tudi, da so bile trditve, da je Lynette kmalu po izginotju uporabila svojo kreditno kartico, izmišljene in da so bila tudi njena videnja v poznejših letih zmotna ali lažna. Izčrpne preiskave, ki so vključevale intervjuje in javne evidence, so namreč pokazale, da Dawsonova žena vse od leta 1982 ni uporabila svojega potnega lista ter dostopala do zdravstvenega, davčnega ali katerega koli drugega avstralskega javnega sistema.

Sodnik je medtem povzel tudi odnos med Dawsonom in njegovo nekdanjo študentko Joanne Curtis, ki je pozneje postala njegova nova žena. Curtisova je bila sicer ena izmed njegovih dijakinj pri predmetu športne vzgoje na srednji šoli Cromer v Sydneyju. Na sodišču so pričali, da sta bila dijakinja in njen učitelj tudi v spolnem razmerju, on pa da se je vanjo zaljubil.

Harrison je dejal, da se mu zdijo ti dokazi resnični in zanesljivi. Življenje Curtisove je bilo sicer težko, saj je živela "z nasilnim, agresivnim in nadzorujočim" očetom, ki je tudi prekomerno užival alkohol. Sodnik je tako ocenil, da se je dijakinja za podporo in vodstvo obrnila na svojega učitelja.

Leta 1980 je Curtisova postala tudi varuška Dawsonovih otrok, z učiteljem pa je opravljala tudi ure vožnje. Prvič naj bi ji ljubezen izpovedal prav na eni izmed tovrstnih voženj, ko naj bi jo tudi poljubil. Prvi spolni odnos pa naj bi imela teden dni kasneje, ko je bila dijakinja stara 16 let. Istega leta je nasilje v domu Curtisove postalo "nevzdržno", zaradi česar se je preselila v hišo družine Dawson. "V tem času se je Dawson soočil s surovo resničnostjo, da ne more ostati poročen ter ob tem ohranjati vse intenzivnejšega odnosa z Joanne Curtis," je še dejal sodnik.