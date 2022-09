Nil pred 4500 leti pomagal 'graditi' piramide v Gizi

Raziskovalci so ugotovili, da so graditelji piramid za prevažanje gradbenega materiala verjetno uporabljali zdaj že presahnjen rokav reke Nil. Ugotovitve kažejo, da so vodne površine in višja gladina reke zdaj že presahnjenega rokava Nila pred približno 4500 leti olajšale gradnjo piramidnega kompleksa v Gizi, je navedeno v študiji.

Raziskovalci pod vodstvom geografa Haderja Sheisha z Univerze Aix-Marseille v Franciji so s pomočjo paleoekoloških podatkov rekonstruirali podobo egiptovske reke Nil v zadnjih 8000 letih. Ugotovili so, da so graditelji piramid za prevažanje gradbenega materiala verjetno uporabljali zdaj že presahnjen rokav reke Nil, je razvidno iz študije, objavljene 24. avgusta v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences. Njihove ugotovitve kažejo, "da so nekdanje vodne površine in višja gladina reke pred približno 4500 leti olajšale gradnjo piramidnega kompleksa v Gizi," je navedeno v študiji.

icon-expand Letne poplavne vode so delovale kot hidravlično dvigalo, ki je omogočalo premikanje masivnih kamnitih blokov na gradbišče (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock

Velika piramida je visoka približno 138 metrov, zgraditi pa jo je dal faraon Khufu v 26. stoletju pred našim štetjem. Sestavljena je iz 2,3 milijona kamnitih blokov s skupno maso 5,75 milijona ton (to je 16-krat več kot Empire State Building) in je največja v skupini piramid v Gizi. Drugi dve glavni piramidi pripadata Khufujevemu sinu Khafreju in vnuku Menkaureju. Zgrajene so na planoti Giza, ki meji na Kairo, in so obkrožene s templji, pokopališči in delavskimi četrti ter so najstarejše od sedmih čudes starodavnega sveta, poroča CNN. Starodavni inženirji so poplave uporabljali kot hidravlična dvigala Znanstveniki že dolgo domnevajo, da so morali stari Egipčani za premikanje ton apnenca in granita, potrebnih za gradnjo velikanskih struktur, uporabljati zdaj že presahnjen rokav reke. Ta razlaga predvideva, da so inženirji starega Egipta od mesta piramide do odcepa reke Nil na območju piramide, vzdolž zahodnega roba poplavne ravnice reke, speljali majhen kanal in poglobili kotline bazene do dna reke. Letne poplavne vode so delovale kot hidravlično dvigalo, ki je omogočalo premikanje masivnih kamnitih blokov na gradbišče, so povedali raziskovalci, poroča CNN. Znanstveniki niso vedeli, kje natančno je to potekalo Vendar znanstveniki do zdaj niso natančno vedeli, kje natančno je to potekalo. Z uporabo kombinacije tehnik za rekonstrukcijo starodavne poplavne ravnice Nila je raziskovalna skupina ugotovila, da bi egipčanski inženirji lahko uporabili zdaj že presahnjen rokav Nila na območju piramide faraona Khufuja za prevoz gradbenega materiala na mesto piramid v Gizi. Najprej so analizirali plasti kamnin v jedrih, izvrtanih leta 2019 na poplavnem območju Giza, da bi ocenili raven vode v rokavu Nila na območju piramide Khufuja pred tisočletji. Preučili so tudi fosilizirana pelodna zrna iz glinenih nanosov na območju piramide, da bi določili območja, bogata z rastlinjem, ki kažejo na visoko raven vode.

Njihovi podatki so pokazali, da je območje piramide cvetelo v prvi polovici obdobja egiptovskega Starega kraljestva, od približno 2700 do 2200 let pred našim štetjem, ko so bile verjetno zgrajene tri glavne piramide. V času vladavine faraonov Khufuja, Khafreja in Menkaureja je bilo v tem rokavu Nila še vedno veliko vode. "Od tretje do pete dinastije je rokav, kjer stoji piramida faraona Khufuja očitno ponujal okolje, ugodno za nastanek in razvoj gradbišča piramid, kar je graditeljem pomagalo pri načrtovanju prevoza kamna in materialov s čolni," je v študiji zapisala raziskovalna skupina. Toda v poznem obdobju Egipta, približno 525-332 pred našim štetjem, se je raven vode v tem rokavu Nila v sušnem obdobju znižala - ugotovitev je skladna s študijami kisika v zobeh in kosteh mumij iz tega obdobja, ki kažejo na majhno porabo vode, navaja študija. Ko je Aleksander Veliki leta 332 pred našim štetjem osvojil Egipt, je bil ta rokav le še majhen kanal. Podatki kažejo, da so ti starodavni inženirji uporabljali Nil in njegove letne poplave "za izkoriščanje planote nad poplavnim območjem za monumentalno gradnjo". Z drugimi besedami, nekdanji rokav Nila je bil dovolj visok, da so lahko starodavni inženirji premikali ogromne kamnite bloke - in gradili veličastne piramide, ki jih poznamo danes.

icon-expand Podatki kažejo, da so ti starodavni inženirji uporabljali Nil in njegove letne poplave "za izkoriščanje planote nad poplavnim območjem za monumentalno gradnjo" (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock