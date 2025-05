Zelenski pred 9. majem opozarja: Rusija bo odgovorna za varnost

Volodimir Zelenski je znova zavrnil tridnevno prekinitev ognja, ki jo je Vladimir Putin v ponedeljek napovedal od 8. do 10. maja. Prekinitev ognja bi sovpadala z dnevom zmage nad nacistično Nemčijo 9. maja, ko se bodo parade ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Moskvi udeležili številni tuji državniki. Med njimi bosta tudi kitajski in brazilski predsednik Ši Džinping in Luiz Inacio Lula da Silva .

"Naše stališče do vseh držav, ki so ali bodo 9. maja potovale v Rusijo, je zelo preprosto - ne moremo prevzeti odgovornosti za to, kar se dogaja na ozemlju Ruske federacije. Oni (Rusija) zagotavljajo vašo varnost," je Zelenski v petek še povedal skupini medijev, tudi AFP, v izjavi, za katero je do danes veljal embargo.

Zelenski je prav tako izjavil, da je ameriški predsednik Donald Trump "začel na stvari gledati nekoliko drugače" po njunem srečanju v Vatikanu ob robu pogreba papeža Frančiška, na katerem sta govorila tudi o brezpogojni prekinitvi ognja.

Do Putinove napovedi tridnevne prekinitve ognja je bil sicer Zelenski kitičen že v preteklih dneh in jo označil za poskus manipulacije. Kritičen je bil tudi Washington, ki si prizadeva za trajno prekinitev ognja.