Tujina

Pred ameriškim kongresom bo pričal Bill Gates

Washington, 08. 04. 2026 10.04 pred 20 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
Ti.Š.
Bill Gates

Soustanovitelj Microsofta Bill Gates bo junija pred ameriškim kongresom pričal glede svojih stikov z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Milijarder in filantrop je tako zadnji v vrsti znanih osebnosti, ki je pristal na zaslišanje pred nadzornim odborom predstavniškega doma, ki preiskuje večletne Epsteinove zlorabe.

Da se Bill Gates "veseli, da bo lahko odgovoril na vsa vprašanja odbora – v podporo njihovemu pomembnemu delu", je njegov predstavnik za odnose z javnostmi dejal za BBC. Zaslišanje je predvideno za 10. junij.

Gatesa nobena od žrtev spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina sicer ni obtožila ničesar nezakonitega, vključitev v preiskavo prav tako ne pomeni nobenega tovrstnega ravnanja, poročajo tuji mediji.

Bill Gates bo pred kongresnim odborom pričal o svojih stikih z Epsteinom.
FOTO: Profimedia

Podrobnosti o Gatesovi komunikaciji in odnosu z Epsteinom so vključene v več kot tri milijone dokumentov, ki jih je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo v začetku letošnjega leta. Še na milijone jih medtem ostaja nerazkritih.

Predsednik ZDA Donald Trump je novembra lani podpisal zakon, ki ga je sprejel kongres in ki od pravosodnega ministrstva zahteva, da objavi vse dosjeje o pokojnem spolnem prestopniku Epsteinu. S tem pa so postale javne tudi podrobnosti o povezavi z Gatesom.

70-letni filantrop je konec februarja na srečanju sodelavcem svoje dobrodelne fundacije spregovoril o povezavah z Epsteinom in, kot je dejal, "prevzel odgovornost za svoja dejanja". "Govoril je odkrito in podrobno odgovoril na več vprašanj," so v izjavi za javnost tedaj sporočili iz njegove fundacije. Wall Street Journal je poročal, da se je Gates opravičil osebju in priznal, da je imel aferi z dvema Rusinjama, za kateri je Epstein izvedel kasneje. "Ničesar nezakonitega nisem storil, ničesar nezakonitega nisem videl," je osebju dejal v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom.

Že v začetku letošnjega leta je Gates v intervjuju za avstralsko televizijo 9News javno spregovoril o stikih z Epsteinom in zatrdil, da so bili omejeni na večerje, ter da nikoli ni obiskal njegovega otoka. "Obžalujem vsako minuto, ki sem jo preživel z njim in se za to pravičujem," je dejal.

Njegov predstavnik za odnose z javnosti je kasneje v izjavi za BBC izpostavil, da se soustanovitelj Microsofta nikoli ni udeleževal zabav pokojnega finančnika, prav tako ni bil vpleten v nobene njegove nezakonitine dejavnosti. "Čeprav priznava, da so bila srečanja z Epsteinom resna napaka v presoji, nedvoumno zanika kakršno koli neprimerno ravnanje in grozljive dejavnosti, v katere je bil vpleten Epstein," je zapisano v izjavi.

Nadzorni odbor predstavniškega doma je 3. marca objavil pismo, v katerem zahteva Gatesovo zaslišanje. Pred tem je pričalo že več drugih znanih osebnosti – pred odbor sta februarja stopila nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in njegova soproga Hillary. V prihodnjih tednih pa naj bi pričala še minister za trgovino Howard Lutnick in nekdanja državna tožilka Pam Bondi.

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pujček
08. 04. 2026 12.51
Veliki filantrop
NeXadileC
08. 04. 2026 12.34
Zakaj nas imate za bedake? Mislite, milijarder in filantrop™️ ?
RdečiKarton
08. 04. 2026 11.34
Res pravi filantrop. S projektom kovid19 pobil miljone po svetu, bravo!
jafalical
08. 04. 2026 11.20
Kaj bo pa on prical, za koga, proti komu? Kako se sploh taka osebnost znajde v teh krogih od vsega "biznisa", ki ga vodijo, pa se tu sodeloval? Le kaj vse se skriva v teh Eostainovih dosjejih?
CorbaMorba
08. 04. 2026 12.07
Zagovarjal se bo?
NIAR
08. 04. 2026 10.33
Povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si.
x2f3y1q0đ5
08. 04. 2026 10.59
Ob današnjih površinskih odnosih to že dolgo ne velja več...
wsharky
08. 04. 2026 10.26
ja zagotovo bo priznal, da ima rad mladoletnice in mladoletn ike, ter se bo pokesal za njegove grehe, ter nakazal 10 miliard v dobrodelne namene
RdečiKarton
08. 04. 2026 12.17
Dobrodelne namene kot npr. covid19...
