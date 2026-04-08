Pred ameriškim kongresom bo pričal Bill Gates

Da se Bill Gates "veseli, da bo lahko odgovoril na vsa vprašanja odbora – v podporo njihovemu pomembnemu delu", je njegov predstavnik za odnose z javnostmi dejal za BBC. Zaslišanje je predvideno za 10. junij. Gatesa nobena od žrtev spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina sicer ni obtožila ničesar nezakonitega, vključitev v preiskavo prav tako ne pomeni nobenega tovrstnega ravnanja, poročajo tuji mediji.

Podrobnosti o Gatesovi komunikaciji in odnosu z Epsteinom so vključene v več kot tri milijone dokumentov, ki jih je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo v začetku letošnjega leta. Še na milijone jih medtem ostaja nerazkritih. Predsednik ZDA Donald Trump je novembra lani podpisal zakon, ki ga je sprejel kongres in ki od pravosodnega ministrstva zahteva, da objavi vse dosjeje o pokojnem spolnem prestopniku Epsteinu. S tem pa so postale javne tudi podrobnosti o povezavi z Gatesom. 70-letni filantrop je konec februarja na srečanju sodelavcem svoje dobrodelne fundacije spregovoril o povezavah z Epsteinom in, kot je dejal, "prevzel odgovornost za svoja dejanja". "Govoril je odkrito in podrobno odgovoril na več vprašanj," so v izjavi za javnost tedaj sporočili iz njegove fundacije. Wall Street Journal je poročal, da se je Gates opravičil osebju in priznal, da je imel aferi z dvema Rusinjama, za kateri je Epstein izvedel kasneje. "Ničesar nezakonitega nisem storil, ničesar nezakonitega nisem videl," je osebju dejal v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom.

Že v začetku letošnjega leta je Gates v intervjuju za avstralsko televizijo 9News javno spregovoril o stikih z Epsteinom in zatrdil, da so bili omejeni na večerje, ter da nikoli ni obiskal njegovega otoka. "Obžalujem vsako minuto, ki sem jo preživel z njim in se za to pravičujem," je dejal. Njegov predstavnik za odnose z javnosti je kasneje v izjavi za BBC izpostavil, da se soustanovitelj Microsofta nikoli ni udeleževal zabav pokojnega finančnika, prav tako ni bil vpleten v nobene njegove nezakonitine dejavnosti. "Čeprav priznava, da so bila srečanja z Epsteinom resna napaka v presoji, nedvoumno zanika kakršno koli neprimerno ravnanje in grozljive dejavnosti, v katere je bil vpleten Epstein," je zapisano v izjavi.