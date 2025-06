Pred bar pripeljalo vozilo, moški s kapuco začel streljati

Španska policija storilca, ki je s kraja pobegnil, še išče. Prvi izsledki preiskave za zdaj kažejo, da je šlo za premišljen in načrtovan napad, poroča Antena 3 .

Bar – irski pub – se nahaja na obalni promenadi v Fuengiroli, nedaleč od Malage. Območje je priljubljeno med turisti, ravno včeraj pa so v omenjenem lokalu predvajali finale lige prvakov.

Enega od njiju je ustrelil v prsni koš, drugega pa v prsni koš in trebuh. Oba sta zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Še ena oseba je bila poškodovana.

Lokalni časnik Diario Sur poroča, da so streli odjeknili okoli 23.30. Več oseb s kapucami se je pripeljalo v vozilu, nakar je eden od njih izstopil in streljal na Škota, ki sta stala pred lokalom.

Monaghans Bar, kjer so v soboto zvečer odjeknili streli.

Španska televizija poroča, da je streljanje najverjetneje povezano z organiziranim kriminalom, in sicer s preprodajo drog.

Domačini so zaradi več nasilnih dogodkov vzdolž Coste del Sol, zlasti v mestih kot so Marbella, Estepona in Fuengirola, zaskrbljeni. Kljub temu lokalne oblasti zanikajo znaten porast kriminalitete. Vztrajajo namreč, da gre za osamljene incidente, še piše Antena 3.