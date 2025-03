Pred beograjsko skupščino pretep med protestniki in varnostniki

Pretep pred skupščino se je začel, ko so protestniki želeli odstraniti varnostno ograjo. Varnostniki so jim to preprečili, pri čemer je prišlo do fizičnega obračuna, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Na kraj dogodka je prišla policija in pridržala več protestnikov. Pri policijskem kombiju, kamor so aretiranega odvedli, je nato izbruhnil nov obračun, po katerem je v kombiju pristalo še več ljudi, poroča portal N1 Srbija.

Protestniki so varnostnike in zgradbo skupščine pred pretepom obmetavali z jajci in rdečo barvo, varnostniki pa so uporabili solzivec, je s kraja dogodka poročala novinarka mreže Radio Svobodna Evropa.