Slovenija solastnica raziskovalne infrastrukture v Ženevi

Iz Slovenije bosta na današnjem dogodku med drugim sodelovala še državni sekretar na pristojnem ministrstvu in član sveta Cerna Jure Gašparič ter veleposlanica v Ženevi Anita Pipan . Prisotna bo tudi skupnost slovenskih znanstvenikov, ki delujejo v Cernu.

Slovenija je s polnopravnim članstvom postala uradna solastnica Cernove raziskovalne infrastrukture, pridobila je med drugim tudi poln dostop do vseh raziskovalnih programov in strateških projektov organizacije. Nove priložnosti so se s tem odprle tudi za slovenska podjetja iz različnih panog.

Ženevski Cern, ustanovljen leta 1954, velja za osrednji svetovni laboratorij za fiziko delcev. V njem med drugim domuje največji pospeševalnik delcev na svetu, s pomočjo katerega so leta 2012 potrdili obstoj Higgsovega bozona, ki je veljal za zadnji manjkajoči delec v standardnem modelu vesolja.

Robert Golob se bo po slovesnosti po napovedi njegovega kabineta srečal tudi z visokim komisarjem ZN za človekove pravice Volkerjem Türkom. Glavni temi pogovora bosta dogajanje, povezano s Palestino, in prednostne naloge Slovenije pri kandidaturi za članstvo v Svetu za človekove pravice v obdobju 2026–2028.