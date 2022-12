Pred 9 leti skrivnostno izginil, zdaj so ga našli mrtvega z drugim imenom

Roberta Hoaglanda so nazadnje videli julija 2013. Skoraj deset let pozneje so njegovo truplo našli v zaselku Rock Hill v New Yorku, kjer je očitno živel pod imenom Richard King, je sporočila lokalna policija.

Moškega, ki je pred skoraj 10 leti izginil iz Connecticuta, so pretekli ponedeljek našli mrtvega v New Yorku, kjer je očitno živel pod drugim imenom. Roberta Hoaglanda so nazadnje videli 28. julija 2013 zjutraj na bencinski črpalki v Newtownu v Connecticutu, je sporočila lokalna policija. Naslednji dan so njegovi bližnji o njegovem izginotju obvestili policijo, saj z letališča ni pobral družinskega člana in se tudi ni pojavil v službi. Policija je v Hoaglandovem stanovanju našla njegovo denarnico, mobilni telefon, pred stanovanjem pa sta bila tudi družinska avta, vendar o njem ni bilo sledu, poroča NBC News. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Primer je bil po izginotju dolga leta odprt, o primeru pa so poročali po vsej državi, je povedala policija v Newtonu. Njegovo izginotje se je znašlo tudi na naslovnicah časopisov in bilo predstavljeno v televizijski seriji Investigation Discovery "Disappeared". Spremenil si je ime in se preselil Po skoraj desetih letih pa je skrivnost njegovega izginotja končno razvozlana. Njegovo truplo so namreč našli v zaselku Rock Hill. Hoagland se je očitno preselil v zvezno državo New York in tam živel pod novim imenom Richard King. Odkritje Hoaglanda po vseh teh letih je bilo za njegovo družino velik šok: "Poskušam se spoprijeti s situacijo. Dobili nismo še nobenih dodatnih informacij," je v četrtek povedal Christopher Hoagland, Robertov sin. Dodal je, da ne ve, kaj bi njegovega očeta lahko spodbudilo k odhodu.