Pred dnevom osvoboditve v Italiji oskrunili spomenike partizanom

V Parku spomina pri Rimu so neznanci oskrunili spomenik padlim partizanom in antifašistom, ki so jih tam po nalogu posebnega fašističnega sodišča ustrelili italijanski vojaki. Na fotografiji je videti, da so na spomenik z rdečo barvo v italijanščini napisali "partizani, posiljevalci, morilci" . Poškodovali so tudi slavolok, ki stoji na bližnjem trgu.

Na spominski plošči so tudi imena devetih slovenskih partizanov, ki so jih zajeli v bitki na Nanosu 18. aprila 1942. Takrat je v spopadu z italijanskimi vojaki padlo deset partizanov, enajst so jih zajeli in odpeljali v zapore. Posebno sodišče v Rimu je devet izmed njih obsodilo na smrt in 26. junija 1942 so jih usmrtili v utrdbi Forte Bravetta.

Rimski župan Gualtieri je v odzivu danes poudaril, da oskrunitev spomenika kaže, kako pomembno je še vedno pričevati o osrednji vlogi vrednot svobode in antifašizma. "Nikoli ne bomo pozabili številnih Italijanov, ki so se žrtvovali, da bi povrnili dostojanstvo državi, ki jo je ponižala diktatura," je zapisal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa. Dodal je, da napisano že brišejo mestne službe.

Na predvečer praznika pa so neznanci oskrunili tudi spomenik v Trstu, posvečen padlim v narodnoosvobodilnem boju iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca. S črno barvo so na spomenik v italijanščini napisali "25. april, nacionalni dan žalovanja", poroča Primorski dnevnik.