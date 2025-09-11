Pred domačo hišo že drugič zažgali avto opozicijskega poslanca

Poslanec v narodni skupščini Republike Srbske Nebojša Vukanović, ki prihaja iz opozicijske stranke Lista za pravico in red, je v sredo zvečer sporočil, da so mu neznanci ponoči pred družinsko hišo v Trebinju zažgali avtomobil.
Vukanović je v videoposnetku, ki ga je objavil na svoji spletni strani, dejal, da se je incident zgodil le nekaj minut po tem, ko je parkiral avto. To po njegovih besedah priča o tem, da so ga zasledovali. Krivdo za napad je pripisal Dodiku, ki da je naročnik, medtem ko so izvajalci po njegovih besedah nepomembni.
Vukanović velja za glasnega kritika vladajočega režima, avtomobil pa so mu pred družinsko hišo zažgali že marca. Storilcev policija še vedno ni odkrila.
Zadnji incident se je zgodil le nekaj dni po tem, ko sta neznanca v Banjaluki fizično napadla poslanca parlamenta BiH Branislava Borenovića.
Borenović prihaja iz srbske Stranke demokratskega procesa (PDP), ki je del opozicije tako v parlamentu BiH kot v Republiki Srbski, kjer je na oblasti Dodikova Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD). Prav tako velja za ostrega kritika Dodika.
