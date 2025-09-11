Svetli način
Tujina

Pred domačo hišo že drugič zažgali avto opozicijskega poslanca

Banjaluka, 11. 09. 2025 12.32 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Opozicijskemu poslancu v narodni skupščini Republike Srbske so v sredo pred domačo hišo že drugič letos zažgali avto. V tej entiteti BiH se je v zadnjem času zgodilo več napadov na opozicijske politike, za katere ti obtožujejo oblasti Republike Srbske z razrešenim predsednikom Miloradom Dodikom na čelu.

Poslanec v narodni skupščini Republike Srbske Nebojša Vukanović, ki prihaja iz opozicijske stranke Lista za pravico in red, je v sredo zvečer sporočil, da so mu neznanci ponoči pred družinsko hišo v Trebinju zažgali avtomobil.

Vukanović je v videoposnetku, ki ga je objavil na svoji spletni strani, dejal, da se je incident zgodil le nekaj minut po tem, ko je parkiral avto. To po njegovih besedah priča o tem, da so ga zasledovali. Krivdo za napad je pripisal Dodiku, ki da je naročnik, medtem ko so izvajalci po njegovih besedah nepomembni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vukanović velja za glasnega kritika vladajočega režima, avtomobil pa so mu pred družinsko hišo zažgali že marca. Storilcev policija še vedno ni odkrila.

Zadnji incident se je zgodil le nekaj dni po tem, ko sta neznanca v Banjaluki fizično napadla poslanca parlamenta BiH Branislava Borenovića.

Borenović prihaja iz srbske Stranke demokratskega procesa (PDP), ki je del opozicije tako v parlamentu BiH kot v Republiki Srbski, kjer je na oblasti Dodikova Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD). Prav tako velja za ostrega kritika Dodika.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
11. 09. 2025 13.11
+1
Vladimirjeve metode
ODGOVORI
1 0
