Pred domačo hišo že drugič zažgali avto opozicijskega poslanca

Poslanec v narodni skupščini Republike Srbske Nebojša Vukanović, ki prihaja iz opozicijske stranke Lista za pravico in red, je v sredo zvečer sporočil, da so mu neznanci ponoči pred družinsko hišo v Trebinju zažgali avtomobil.

Vukanović je v videoposnetku, ki ga je objavil na svoji spletni strani, dejal, da se je incident zgodil le nekaj minut po tem, ko je parkiral avto. To po njegovih besedah priča o tem, da so ga zasledovali. Krivdo za napad je pripisal Dodiku, ki da je naročnik, medtem ko so izvajalci po njegovih besedah nepomembni.