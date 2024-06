Po tragediji pri Obrovcu: neeksplodirane granate ležijo na vadišču

Hrvaško ministrstvo za obrambo in Hrvaška vojska sta ob tem pozvala javnost k spoštovanju opozorilnih napisov, ki jasno nakazujejo, da je območje vojaškega vadišča nevarno . "Opozorilne table jasno sporočajo, da je vstop na območje vojaškega vadišča 'Josip Markić' na lastno odgovornost, da gre za nevarno območje in da obstaja možnost naleteti na neeksplodirana ubojna sredstva. Poudarjamo, da poligon tam obstaja že desetletja in da se takšna tragedija še ni zgodila," so sporočili z ministrstva za obrambo.

"Poligon ni trajno zaprt. Zaprt je, ko potekajo vaje, in te so napovedane vnaprej. Komunicirali smo z vojsko. So pa tam jasno postavljeni znaki za vse obiskovalce," je dejal direktor policije Nikola Milina. RTL je sinoči poročal, da se je 46-letni oče fotografiral z granato, ki so jo vzeli s seboj, deček pa jo je pozneje pomotoma aktiviral.

Upokojeni general Slavko Barić je za Novo TV povedal, da so Čehi z vadišča s seboj najverjetneje odnesli protipehotno granato. "Gre za precej občutljiva sredstva, kjer je potreben že najmanjši dotik, da pride do eksplozije," je pojasnil Barić. Po nesreči so na območju poligona našli še več granat, čeprav je vojska, tako Barić, dolžna pred odhodom preveriti, ali je polje očiščeno in ali je na njem ostalo kaj streliva. "Mislim, da se poveljnik zaveda, da je treba to območje obvladovati. Ponovno bi bilo treba preveriti celotno območje, ker je mogoče, da so še ostala sredstva," je opozoril.

Največja odgovornost je na plečih ljudi, ki tavajo po prepovedanih območjih, poudarjajo hrvaški strokovnjaki.

Poročilo o primeru je od generalštaba zahteval tudi predsednik Zoran Milanović.

Kljub tragediji se je ducat čeških motoristov vseeno na lastno odgovornost odpravilo na območje, poroča net.hr. Čeprav so enega izmed motoristov novinarski kolegi vprašali, ali se zaveda, da gre za nevarno, vojaško območje, je odgovoril, da se. Dodal je, da v odsotnosti prepovedi policije predvideva, da se lahko s kolegi normalno vozi skozi območje na lastno odgovornost.