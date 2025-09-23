Pred Generalno skupščino ZN preprečili potencialno telekomunikacijsko grožnjo

Agenti so poleg strežnikov odkrili in zasegli tudi manjšo količino prepovedanih drog, orožje, računalnike in telefone. (Slika je simbolična)

Operacija je potekala v krogu približno 50 kilometrov od sedeža Združenih narodov (ZN) v središču New Yorka, kjer se danes začenja splošna razprava svetovnih voditeljev v okviru 80. zasedanja Generalne skupščine ZN.

Agenti tajne službe so po poročanju ameriške televizije CBS v zapuščenih stanovanjskih stavbah odkrili pet centrov, kjer je bilo skupno več kot 300 strežnikov z več kot 100.000 SIM karticami, ki bi lahko poslale do 30 milijonov SMS sporočil na minuto. S tem bi lahko zasuli in potencialno zrušili mobilno omrežje v New Yorku ter blokirali nujne komunikacije, kot so klicni centri za nujno medicinsko pomoč, policija in druge službe.

"Poleg anonimnih telefonskih groženj se lahko te naprave uporabljajo za šifrirano komunikacijo med potencialnimi kriminalnimi akterji in izvajanje širokega spektra telekomunikacijskih napadov, denimo onesposabljanje mobilnih baznih postaj in napade z zavračanjem storitev," je sporočila tajna služba ZDA.

Prve analize po navedbah tajne službe kažejo, da se je ta mreža med drugim uporabljala za komunikacijo med tujimi vladami in posamezniki, ki so že poznani zveznim organom pregona v ZDA. Agenti so poleg strežnikov odkrili in zasegli tudi manjšo količino prepovedanih drog, orožje, računalnike in telefone.

"To ni skupina ljudi, ki v kleti igrajo videoigre in skušajo izvesti nedolžno potegavščino. Šlo je za dobro organizirano in financirano operacijo," je po navedbah CBS dejal eden od sodelujočih v preiskavi, ki je omenil tudi potencialno grožnjo v luči zasedanja Generalne skupščine ZN. Dodal je, da so to grožnjo sedaj preprečili, preiskava pa še poteka.