Svetli način
Tujina

Pred Generalno skupščino ZN preprečili potencialno telekomunikacijsko grožnjo

New York, 23. 09. 2025 15.20 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
8

Ameriška tajna služba je sporočila, da je razbila mrežo strežnikov z več kot 100.000 SIM karticami, s katerimi bi lahko zrušili telekomunikacijsko omrežje v New Yorku pred splošno razpravo voditeljev na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN.

Agenti so poleg strežnikov odkrili in zasegli tudi manjšo količino prepovedanih drog, orožje, računalnike in telefone. (Slika je simbolična)
Agenti so poleg strežnikov odkrili in zasegli tudi manjšo količino prepovedanih drog, orožje, računalnike in telefone. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Agenti tajne službe so po poročanju ameriške televizije CBS v zapuščenih stanovanjskih stavbah odkrili pet centrov, kjer je bilo skupno več kot 300 strežnikov z več kot 100.000 SIM karticami, ki bi lahko poslale do 30 milijonov SMS sporočil na minuto. S tem bi lahko zasuli in potencialno zrušili mobilno omrežje v New Yorku ter blokirali nujne komunikacije, kot so klicni centri za nujno medicinsko pomoč, policija in druge službe.

Operacija je potekala v krogu približno 50 kilometrov od sedeža Združenih narodov (ZN) v središču New Yorka, kjer se danes začenja splošna razprava svetovnih voditeljev v okviru 80. zasedanja Generalne skupščine ZN.

"Poleg anonimnih telefonskih groženj se lahko te naprave uporabljajo za šifrirano komunikacijo med potencialnimi kriminalnimi akterji in izvajanje širokega spektra telekomunikacijskih napadov, denimo onesposabljanje mobilnih baznih postaj in napade z zavračanjem storitev," je sporočila tajna služba ZDA.

Prve analize po navedbah tajne službe kažejo, da se je ta mreža med drugim uporabljala za komunikacijo med tujimi vladami in posamezniki, ki so že poznani zveznim organom pregona v ZDA. Agenti so poleg strežnikov odkrili in zasegli tudi manjšo količino prepovedanih drog, orožje, računalnike in telefone.

"To ni skupina ljudi, ki v kleti igrajo videoigre in skušajo izvesti nedolžno potegavščino. Šlo je za dobro organizirano in financirano operacijo," je po navedbah CBS dejal eden od sodelujočih v preiskavi, ki je omenil tudi potencialno grožnjo v luči zasedanja Generalne skupščine ZN. Dodal je, da so to grožnjo sedaj preprečili, preiskava pa še poteka.

Generalna skupščina Združeni narodi telekomunikacijska grožnja zasedanje mobilno omrežje
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
23. 09. 2025 15.48
+1
Neki amaterski hekerji, če morajo "bombandirat" s pomočjo sim kartic!?
ODGOVORI
1 0
modelx
23. 09. 2025 15.47
+1
verjetno so se američani zbali, da ne bodo edini, ki bodo vohunili za drugimi
ODGOVORI
1 0
Mici 270
23. 09. 2025 15.43
-2
prokleti rusi 💩
ODGOVORI
1 3
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 15.46
+2
prokleti jenkiji! to skupščino je treba preseliti iz New yorka na Dunaj, Brasilio ali v Singapur!
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
23. 09. 2025 15.33
+2
Kere bučke!
ODGOVORI
2 0
modelx
23. 09. 2025 15.28
+3
tega pa ne boste napisali, da je policija ustavila makaronovo vozilo na prednostni cesti, ker je policaj dal prednost oranžnemu???? pa tako prijateljstvo in zda gostoljubnost. za podelat se .....
ODGOVORI
3 0
RevenKapitalist
23. 09. 2025 15.39
+0
Se prepovedat bi mu morali vstop v USA.
ODGOVORI
1 1
modelx
23. 09. 2025 15.46
+1
čakaj, a ti si proti združenim narodom? če je tam skupščina, potem imajo menda šefi držav pravico tega se udeležiti, pa naj nam (ti) bodo ti šefi všeč, ali pa ne?
ODGOVORI
1 0
