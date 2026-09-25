Pred govorom Netanjahuja delegati množično zapustili dvorano

Pred začetkom govora je več deset delegatov zapustilo dvorano, slišati je bilo tudi žvižge, medtem ko je izraelska delegacija vstala in mu ploskala. "Prosim za red v dvorani," lahko večkrat slišimo preko mikrofona, medtem ko jo zapuščajo.

"Če so v dvorani še kakšni moralni strahopetci, ki je še niso zapustili, naj to storijo zdaj," je odhod delegatov pred začetkom govora pospremil izraelski premier.

Izrael se zaradi svojih dejanj v Gazi in Libanonu sooča z mednarodnimi obsodbami. Preiskovalna komisija Združenih narodov je Izrael v preteklosti obtožila genocida nad Palestinci v Gazi, kar je Izrael odločno zavrnil. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je bilo ubitih že več kot 73.920 ljudi.

Ob zavračanju obtožb o genocidu v Gazi je Netanjahu dejal, da Izrael "ni zagrešil genocida. Izrael je genocid preprečil". Več držav, med njimi tudi zahodnoevropske, je obtožil, da so "podlegle antisemitskim množicam" in da niso pripravljene stopiti na stran Izraela.