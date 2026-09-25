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Pred govorom Netanjahuja delegati množično zapustili dvorano

New York, 25. 09. 2026 07.34 pred 1 uro 1 min branja 165

Avtor:
Ne.M.
Delegati zapuščali dvorano

Po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu v četrtek stopil na oder Generalne skupščine Združenih narodov, so številni delegati začeli zapuščati dvorano. Netanjahu jih je označil za "moralne strahopetce". Tisti, ki so ostali in čutijo podobno, bi morali oditi, je še dodal.

Pred začetkom govora je več deset delegatov zapustilo dvorano, slišati je bilo tudi žvižge, medtem ko je izraelska delegacija vstala in mu ploskala. "Prosim za red v dvorani," lahko večkrat slišimo preko mikrofona, medtem ko jo zapuščajo.

"Če so v dvorani še kakšni moralni strahopetci, ki je še niso zapustili, naj to storijo zdaj," je odhod delegatov pred začetkom govora pospremil izraelski premier.

Izrael se zaradi svojih dejanj v Gazi in Libanonu sooča z mednarodnimi obsodbami. Preiskovalna komisija Združenih narodov je Izrael v preteklosti obtožila genocida nad Palestinci v Gazi, kar je Izrael odločno zavrnil. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je bilo ubitih že več kot 73.920 ljudi.

Ob zavračanju obtožb o genocidu v Gazi je Netanjahu dejal, da Izrael "ni zagrešil genocida. Izrael je genocid preprečil". Več držav, med njimi tudi zahodnoevropske, je obtožil, da so "podlegle antisemitskim množicam" in da niso pripravljene stopiti na stran Izraela.

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Medtem se je slovenski predsednik vlade Janez Janša ob robu zasedanja med drugim sestal tudi z Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama ter se zavzela za njihovo nadaljnjo nadgradnjo s konkretnimi projekti.

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KOMENTARJI165

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cirenij
25. 09. 2026 09.36
Ne vemo, kako se bo obrnilo. Ampak Jezus je JL napovedal, da Izrael ne bo država. Pa da vidimo, kako se bo obrnilo z našim podrepnikom vred.
Odgovori
0 0
mb3zb6
25. 09. 2026 09.36
No, mi se pa "grlimo i ljubimo". A nam lahko prosim neha sramoto delat.
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
25. 09. 2026 09.33
Samo janezek je ostal
Odgovori
+1
2 1
lokson
25. 09. 2026 09.28
Kje je posnetek zapuščanja dvorane ob govoru Iranskega kekca?
Odgovori
+0
4 4
FONDAČ
25. 09. 2026 09.27
Današnji svet vodijo psihopati.
Odgovori
+11
12 1
jank
25. 09. 2026 09.34
Da, Trump, Putin Janša, Netanjaho, Milei, Vučič, Erdoghan....
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
25. 09. 2026 09.35
Preberi si članek o Trumpovi nečakinji psihiatrinji kaj je povedala za gospoda Donalda.
Odgovori
+2
2 0
patogen
25. 09. 2026 09.36
kako đanki, če ni levičar je pa avtomatsko psihopat? To je Stalinova definicija iz 30tih let...
Odgovori
0 0
Desniprepad
25. 09. 2026 09.37
Milo rečeno
Odgovori
0 0
Castrum
25. 09. 2026 09.27
Sem na hitro preletel nekaj tujih medijev (Politico, Der Spiegel....) in nikjer ni tega pompoznega "odhoda" iz dvorane, kaj šele na prvi strani....
Odgovori
+2
5 3
ActiveR
25. 09. 2026 09.25
Protestne države (zlasti arabske in muslimanske) imajo velik politični interes, da napadajo Izrael. Hkrati pa z Rusijo sodelujejo (orožje, energija, diplomacija) in zato molčijo in podpirajo njene zločinine. In kaj bi radi vi glupi levi slovenclji? Neki čebljate o čemer nimate pojma. Obtožiti bi vas morali za spijune saj namerno sodelujete v vojni proti zahodnemu svetu.
Odgovori
-1
6 7
patogen
25. 09. 2026 09.28
Očitno gre pri nas za sistemski antisemitizem.
Odgovori
-3
1 4
Desniprepad
25. 09. 2026 09.34
Anti sionizem kvečjemu. Jaz osebno nimam nič proti judom, kot tudi drugih ver. Če se pa vera zlorabalja preko skrajnih skupin. To je pa duga pesem.
Odgovori
0 0
galeon
25. 09. 2026 09.24
Naš kriminalc je bil pa v prvi vrsti in sama ušesa so ga bila. Vaja za doma.
Odgovori
+13
16 3
jank
25. 09. 2026 09.23
V Evropi samo Princ teme iz Slojudeje podpira zločinski Netanjahov režim in ne samo to, tudi napada špansko in irsko vlado, ki odkrito obsojajo genocidnike.
Odgovori
+6
10 4
patogen
25. 09. 2026 09.27
Španska in Irska sta globoko katoliški, od tod to srednjeveško sovraštvo.
Odgovori
-5
0 5
Castrum
25. 09. 2026 09.29
Islam je imel močan in odločilen vpliv na zgodovino Iberskega polotoka.Španija je bila skoraj 800 let pod muslimani.
Odgovori
-1
0 1
Pamir
25. 09. 2026 09.20
Predniki domoprancev ki so holkavstirali Izraelce se obračajo v peklu ko vidijo kaj počnejo njihovi potomci pod vodstvom komunista janšarja.
Odgovori
+9
13 4
patogen
25. 09. 2026 09.22
Spomni se tvojega Jovanovića, župana Beograda, ki je ponosno razglasil Beograd za prvo očiščeno Evropsko mesto.
Odgovori
-1
2 3
Jon Bacek
25. 09. 2026 09.24
Zakaj Pamir nisi ostal v Srbiji?
Odgovori
+4
5 1
Pamir
25. 09. 2026 09.27
Okupatorji so jih odpeljali v Jasenovac hr, to je bilo čiščenje
Odgovori
+1
2 1
sabro4
25. 09. 2026 09.28
kdo so antisemiti. če lahko pojasniš?
Odgovori
+1
1 0
Mirko Igor
25. 09. 2026 09.31
In globoko verjamem, da ne takratni ne sedanji domobranci škode, ki so jo počeli niso dojemali.
Odgovori
+1
1 0
sabro4
25. 09. 2026 09.19
puklasti je stoje ploskal poosebljenemu satanu, neprecenljivo janša to si ne bomo zapomnili za vedno.............
Odgovori
+9
10 1
patogen
25. 09. 2026 09.23
Če si to zapomnite antisemiti, je čisto vseeno.
Odgovori
-7
0 7
kacakacon
25. 09. 2026 09.19
v takšnih primerih se naj janša predstavlja kot individum in ne kot država, mene je sramota
Odgovori
+10
12 2
nebel
25. 09. 2026 09.23
Še bolj je bilo sramotno Golobovo lovljenje Macrona po straniščih.
Odgovori
-4
3 7
patogen
25. 09. 2026 09.23
Kaćon "mene je sramora". Kaj ko bi prešaltal na slovensko stavčno strukturo?
Odgovori
-1
1 2
nebel
25. 09. 2026 09.18
Pa zapišite kompletno informacijo. Še več ljudi je zapustilo dvorano ob govoru Zelenskega in še več ob govoru Iranca. To so običajne igrice tudi ob zasedanju generalne skupščine.
Odgovori
+8
9 1
Potouceni kramoh
25. 09. 2026 09.16
Včeraj je bila manifestacija kako se je svet razdelil na dobre in zle.Na ljudi z dušo in srcem in tiste ki tega nimajo.Na ljudi z moralo in vrednotami in na tiste, ki ploskajo in se klanjajo diktatorjem in ki ne vidijo dalj kot do svojega poscanega plota ker so slepi in slaboumni.
Odgovori
+9
11 2
patogen
25. 09. 2026 09.19
Včeraj se je svet razdelil na tiste ki so za A laha in ostale.
Odgovori
-2
3 5
Pamir
25. 09. 2026 09.22
Janšar je prejel častni A lah doktorat za zasluge pri ustanovitve nove A lah države v Evropi.
Odgovori
+3
4 1
patogen
25. 09. 2026 09.24
Kosovo je sekularna država po ustavi pamirčina...
Odgovori
-2
0 2
Pamir
25. 09. 2026 09.27
Ja, s 500 džamijami
Odgovori
0 0
patogen
25. 09. 2026 09.33
Pa 1300 objektov SPC na Kosovu.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
25. 09. 2026 09.16
Iz Egipta in Katarja je Netanjahu dobil obvestila in opozorila, da se nekaj pripravlja. Rabil je povod, da se lahko spravi na Gazo.
Odgovori
+1
5 4
patogen
25. 09. 2026 09.20
Ja, sonce pa kroži okoli zemlje...
Odgovori
-3
0 3
Wolfman
25. 09. 2026 09.15
Škoda, da niso kr obračunali z njim.
Odgovori
+10
13 3
patogen
25. 09. 2026 09.15
Socialisti jih nikoli niste marali kamerad Volfić..
Odgovori
-8
1 9
PEACEMAKER
25. 09. 2026 09.19
Sej kdo drug jih je pa mel rad? Patetika.
Odgovori
+4
4 0
patogen
25. 09. 2026 09.12
Včasih so predniki slovenskega levičarja Jude krivili za nesreče, smrti novorojencev, poplave, slabe letine. Danes jih krivijo za izgubljene volitve po svetu.
Odgovori
-14
2 16
PEACEMAKER
25. 09. 2026 09.14
Ja sej zato so pa judje celo financiral komuniste.
Odgovori
+8
8 0
jank
25. 09. 2026 09.15
Ali bi ti slavil serijskega morila????
Odgovori
+9
9 0
patogen
25. 09. 2026 09.16
Redki komunisti so bili na začetku po narodnosti judje. Velika večina komunistov so bili po narodnosti Kristjani.
Odgovori
-5
1 6
Pamir
25. 09. 2026 09.17
To misliš na levičarje sds domoprance in leve tomson ndh jevce?
Odgovori
+3
4 1
PEACEMAKER
25. 09. 2026 09.17
To je vera ne narodnost.
Odgovori
+5
5 0
patogen
25. 09. 2026 09.21
Tudi Judaizem je vera, ne narodnost.
Odgovori
-3
0 3
PEACEMAKER
25. 09. 2026 09.22
A res a lahko ti postaneš enakovreden jud?
Odgovori
+1
1 0
patogen
25. 09. 2026 09.25
Lahko, če sprejmem judaizem.
Odgovori
-1
0 1
Dvigalo
25. 09. 2026 09.12
Ne razumete no…Janezek se žrtvuje za Slovence…
Odgovori
+7
8 1
JAZsemTI
25. 09. 2026 09.12
Židje imajo v žepu vse države, ki so zapufane pri IMF in ECB!!!
Odgovori
+4
4 0
patogen
25. 09. 2026 09.17
Vprašaj se raje zakaj so se zapufale? Zapufam se za avto, potem pa krivim za vse slabo tistega, ki mi je dal puf.
Odgovori
+0
1 1
bohinj je zakon
25. 09. 2026 09.11
Ljubezen do Izraela.
Odgovori
+6
6 0
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