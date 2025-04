Pred hiše, na ceste in v potoke naplavilo goro odpadkov z odlagališča

Prebivalci vasi v vzhodni Bosni in Hercegovini od oblasti zahtevajo, naj končno ukrepa. Pred desetimi dnevi so jih zasule smeti z bližnje deponije. Odpadki – od industrijskih do gospodinjskih – blokirajo poti do njihovih domov. V zraku je neznosen smrad. Vaščani oblasti očitajo, da si zatiska oči pred slabo upravljanimi ali nelegalnimi odlagališči, ki že ogrožajo zdravje ljudi. V državi je kar 1400 nezakonitih odlagališč odpadkov. Od legalnih odlagališč pa samo eno izpolnjuje varnostne standarde.