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Pred hišo ostal ujet v električnem avtomobilu

Linz, 17. 10. 2026 15.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Električni avto

Nenavadna intervencija za gasilce v Zgornji Avstriji. 70-letni moški je na lastnem dvorišču ostal ujet v električnem avtomobilu, potem ko se mu zaradi tehnične napake niso želela odpreti ne vrata ne okna.

70-letnik je zapeljal na dvorišče pred hišo in obstal v zaklenjenem lastnem avtomobilu. Pri sebi ni imel rezervnega ključa, prav tako mu ni uspelo odpreti prtljažnih vrat. Ni mu ostalo drugega, kot da je poklical policiste.

Ko so možje v modrem prišli do zaklenjenega avtomobila, jim je ujeti voznik povedal, da je v avtomobilu že približno 20 minut.

Moškega so najprej želeli rešiti na 'eleganten način', brez razbijanja stekel. Želeli so poklicati telefonsko linijo ameriškega proizvajalca avtomobila Fisker, ki pa je leta 2024 razglasil stečaj, zato telefonske številke za nujne primere podjetje v Avstriji sploh nima, so ugotovili.

Ker ujetemu vozniku niso znali pomagati niti pri avstrijskem avtomoto klubu, so na pomoč poklicali nemško servisno številko. Ugotovili so, da ima ta model avtomobila znano tehnično napako. S pomočjo nemških navodil so odprli pokrov motorja in ob pomoči gasilcev uspešno rešili ujetega moškega, poroča Heute.

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