Pred izbruhom vulkana: okoli geotermalne elektrarne pospešeno raste nasip

Priprave na Islandiji pred verjetnim izbruhom ognjenika se pospešeno izvajajo. Iz ribiškega mesta Grindavik so preventivno že evakuirali prebivalce, zdaj pa skušajo pred tokom lave zaščititi še geotermalno elektrarno na jugozahodnem delu države. Oblasti se že pripravljajo, da okoli nje postavijo zaščitni nasip, za katerega upajo, da jo bo zaščitil pred uničenjem.

Islandske oblasti so se v torek začele pripravljati na gradnjo zaščitnih nasipov okoli geotermalne elektrarne na jugozahodnem delu države. Po poročanju Reutersa želijo z velikimi nasipi preusmeriti tok lave okoli elektrarne Svartsengi, ki se nahaja nekaj več kot šest kilometrov od mesta Grindavik.

Potresna dejavnost in podzemni tokovi lave so se sicer čez vikend na polotoku Reykjanes okrepili, zaradi česar so oblasti v soboto iz tega ribiškega mesta že evakuirale skoraj 4000 ljudi. Skoraj vsem so sicer v ponedeljek in torek za kratek čas dovolili vrnitev na svoje domove, a le toliko, da so pobrali svoje stvari.

O gradnji zaščitnega nasipa okoli elektrarne so sicer že govorili, a so morali pred začetkom del počakati na uradno odobritev vlade. Islandska ministrica za pravosodje Gudrun Hafsteinsdottir je za državno televizijo RUV povedala, da v tovarno premikajo opremo in materiale, s katerimi bi lahko napolnili 20.000 tovornjakov. Tiskovni predstavnik HS Orka, upravljavca elektrarne, je dejal, da Svartsengi oskrbuje celotno državo, a je ob tem dejal tudi, da morebitna motnja ne bi vplivala na oskrbo islandske prestolnice.

Verjetnost izbruha medtem kljub zmanjšanju seizmične aktivnosti ostaja visoka, je v torek sporočil islandski meteorološki inštitut. Od polnoči do 12. ure so na tem območju zabeležili skoraj 800 potresov, kar je sicer manj kot so jih zabeležili pretekla dva dneva. A Rikke Pedersen, ki vodi Nordijski vulkanološki center v Reykjaviku, da tega ne bi smeli jemati kot dejstvo, da je možnost izbruha manjša. "Manjša seizmična aktivnost je običajna pred izbruhom. Dviguje se namreč proti površini ter tako ustvarja manj napetosti, ki bi sprožila velike potrese," je pojasnil.

