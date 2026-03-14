Pred judovsko šolo v Amsterdamu odjeknila eksplozija

Amsterdamska županja Femke Haslema je opozorila, da se judovska skupnost vse pogosteje sooča z antisemitizmom, kar je po njenih besedah nesprejemljivo. "Šola mora biti prostor, kjer otroci obiskujejo pouk v varnem okolju. V Amsterdamu morajo biti Judje varni," je sporočila.

Škoda na šolskem poslopju v četrti Buitenveldert na jugu mesta je omejena, policija pa je pridobila posnetke nadzorne kamere, na kateri je videti osebo, ki namešča eksplozivno napravo.

Ta teden so že poročali o podobnih o nočnih eksplozijah pred sinagogami v Liegeu v Belgiji ter v nizozemskem Rotterdamu. V zvezi s slednjo so v petek pridržali štiri moške.