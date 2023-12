Pred Kijevom prestregli več raket

Ukrajinska zračna obramba je prestregla osem ruskih raket, ki so bile na poti proti prestolnici Kijev, so sporočili iz ukrajinske vojske. Razbitine raket so padle na tla na vzhodu mesta, pri čemer so bili ranjeni najmanj štirje ljudje.

icon-expand Posledice raketnega napada na Kijev 5. oktobra. FOTO: AP Ruske sile so okoli 4. ure izvedle napad na območje Kijeva. Razbitine sestreljene rakete so padle na tla na območju Darnicke četrti in ranile štiri ljudi, so sporočili iz ukrajinske vojske. Ukrajinske oblasti obtožujejo Rusijo, da v zimskem času pripravlja nov niz napadov na energetsko infrastrukturo. Zaradi takšnih napadov je lansko leto več milijonov ljudi dlje časa ostalo brez elektrike med mrzlo zimo. Je pa Kijev sedaj okrepil svoj sistem zračne obrambe s pomočjo orožja iz Evrope in ZDA, vendar opozarja, da potrebuje še več, da bi lahko zaščitil bolj ranljive regije.