Pred kolidžem v Španiji ubili Janukovičevega svetovalca

Odvetnika Andrija Portnova, proti kateremu v domovini poteka preiskava zaradi suma korupcije, so neznanci davi napadli pred elitnim ameriškim kolidžem v mestu Pozuelo de Alarcon, kamor je odpeljal svoje otroke.

Ko je vstopal v vozilo, so se mu po pisanju španskega časnika El Pais približali dva ali trije ljudje in vanj izstrelili pet strelov. Od tega so ga najmanj trije zadeli v glavo, usodni strel pa je bil v hrbet. Napadalci so zatem pobegnili v bližnji gozd.

Policija za zdaj ni še nikogar aretirala. Po poročanju španske tiskovne agencije EFE napadalce iščejo s helikopterjem in droni.