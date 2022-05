Pred koncem tekme med Bucksi in Celticsi navijače pretreslo streljanje

Pred zaključkom petkove 6. tekme med Milwaukee Bucksi in Boston Celticsi je navijače, ki so tekmo spremljali na velikem zaslonu pred dvorano, pretreslo streljanje. Slabo ulico stran od Fiserv Foruma, dvorano v Milwaukeeju, je napadalec ustrelil tri ljudi, navijači pa so se razbežali po ulicah. Po do zdaj znanih podatkih sicer nihče ni v smrtni nevarnosti.

Gasilska služba v Milwaukeeju je sporočila, da so moškega in žensko, ki sta bila ustreljena v petek zvečer, prepeljali v bolnišnico, tretja oseba se je tja odpeljala sama. Vsi trije so sicer poškodovani, a je njihovo stanje stabilno, poroča ESPN. Policija je medtem sporočila, da je v priporu 29-letnik. "Incident se je zgodil zunaj območja Deer District," je v izjavi za ESPN dejal predstavnik za odnose z javnostmi Milwaukee Bucksov Barry Baum.

Navijači, ki niso dobili kart za ogled tekme v dvorani, so se zbrali pred dvorano, v t.i. okrožju Deer, kjer tekmo predvajajo na velikem zaslonu. Po dolgi zimi in priložnosti za zmago v polfinalni seriji je bil petek tako odlična priložnost, da se navijači Bucksov ponovno tradicionalno zberejo na prizorišču. Okoli barov in vhoda do odra pred areno so postavili tudi detektorje kovin. A do streljanja je prišlo zunaj ograjenega dela, slabo ulico stran od dvorane Fiserv Forum. Deer District je sicer že pred začetkom tekme uradno dosegel polno kapaciteto 11.000 ljudi, so sporočili Bucksi.

