Pred leti vedra ledene vode, zdaj zdravilo za zdravljenje hude bolezni ALS

Se še spomnite spletnega izziva "Ice bucket challenge" oz. izziv, ki je vključeval vedro z ledeno mrzlo vodo? Z izzivom, ki je postal viralen po vsem svetu, a je nekatere udeležence spravil tudi v nevarnost, so udeleženci ozaveščali o nevrološki bolezni ALS, ki uničuje živčne celice, ki so potrebne za osnovne funkcije, kot so hoja, govor in požiranje. Svet takrat še ni poznal zdravila za to hudo bolezen, a znanstveniki bi lahko zdaj naredili korak v pravo smer.

Zunanji svetovalci Uprave za hrano in zdravila (FDA) so s sedem proti dva potrdili, da podatki podjetja Amylyx Pharma upravičujejo odobritev eksperimentalnega zdravila AMX0035, čeprav so o moči in zanesljivosti edine študije podjetja razpravljali več ur, poroča Reuters. FDA sicer ni dolžna upoštevati nasvetov skupine, vendar pa njeno pozitivno priporočilo nakazuje, da bodo zdravilo vseeno najverjetneje odobrili še v tem mesecu.

Zdravilo so podprli tudi bolniki in njihove družine, ki so sprožili obsežno lobistično kampanjo v podporo zdravilu podjetja ter na svojo stran pridobili več članov ameriškega kongresa, da bi FDA prisilili k odobritvi. "ALS se širi hitro in je 100-odstotno usoden, saj ne poznamo pravega zdravila za to bolezen. Zdravilo, ki podaljša življenje, bodisi za šest, 10 ali 18 mesecev, je predstavilo več kot zadovoljive dokaze o učinkovitosti," je prepričan 41-letni Ben Wallace, ki so mu leta 2018 diagnosticirali ALS. Povprečna pričakovana življenjska doba po prejeti diagnozi je sicer dve do pet let.