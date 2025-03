Pred lokalom odjeknili streli: najmanj 12 ranjenih, osumljenec na begu

V petek zvečer po lokalnem času so se pred enim od lokalov v Torontu zaslišali streli. Moški, ki je streljal in pri tem ranil najmanj 12 ljudi, je nato zbežal in je še vedno na begu.

Poteka obsežna iskalna akcija, da bi osumljenca, ki je nosil črno balaklavo in je s kraja pobegnil v srebrnem avtomobilu, izsledili, poroča CBC.

"Globoko sem vznemirjena zaradi poročil o streljanju v lokalu v Scarboroughu. Moje misli so z žrtvami in njihovimi družinami," je dejala županja Toronta Olivia Chow in dodala, da so na terenu vse razpoložljive enote in da poteka preiskava dogodka.