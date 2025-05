Pred Melonijevo se je prikazal duh, iz dvorane ga je vlekel grozd varnostnikov

Premierka Giorgia Meloni je v italijanskem parlamentu odgovarjala na poslanska vprašanja, ko so se odprla vrata in v dvorani je završalo. Vanjo je vstopila postava, ovita v belo rjuho. Na glavi so bile izrezane le odprtine za oči, na prsih pa je pisala le ena beseda: referendum. Šlo je za protest poslanca opozicijske stranke +Europa, ki se je oblečen v duha pojavil zaradi protesta proti vladnemu bojkotu prihajajočih junijskih referendumov. Iz dvorane so ga nemudoma vrgli.