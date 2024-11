Pred moralno policijo se je sprehodila v spodnjem perilu

Študentko, ki obiskuje zasebno univerzo Azad v Teheranu, naj bi nadlegovali pripadniki milice, ki pripada Revolucionarni gardi, varnostniki v kampusu pa naj bi ji raztrgali oblačila. V znak protesta se je študentka odločila, da se ne bo umaknila in skrila pred neželenimi pogledi. Ravno nasprotno, pred fakulteto se je sprehodila v spodnjem perilu in s tem dejanjem pokazala jasno nasprotovanje iranskemu režimu oblačenja, poroča Kronen Zeitung.

Njen protest sicer ni trajal dolgo, strogi iranski policisti, ki skrbijo za to, da so ženske primerno oblečene, so jo potisnili v avto in jo odpeljali na policijsko postajo. Po poročanju študentskega portala Amir Kabir naj bi mlado dekle, katere identiteta ni znana, med aretacijo pretepli.

Tiskovni predstavnik univerze Amir Mahjob je na družbenih omrežjih kasneje objavil, da so na policijski postaji "ugotovili, da je bila ženska pod hudim duševnim pritiskom in ima duševne motnje". S tem se sicer niso strinjali vsi, mnogi trdijo, da je študentka namerno protestirala. Njena usoda ni znana, toda iranski časopis Hamshahri je zapisal, da bo ženska najverjetneje premeščena v umobolnico, poroča Reuters. Organizacija za človekove pravice Amnesty International je pozvala k njeni takojšnji izpustitvi.

Islamska republika Iran ima sicer stroge predpise glede oblačil, ki jih mlajša generacija vedno bolj agresivno ignorira. Upoštevanje predpisov nenehno preverja tudi t. i. moralna policija. Od protestov po vsej državi jeseni 2022 se številne ženske v večjih mestih upirajo zahtevi po nošenju naglavne rute. A tak primer, ko bi se ženska slekla do spodnjega perila, se do sedaj še ni zgodil.