"Če bo naše vladno delo teklo tako dobro kot sodelovanje v preteklih tednih, so pred nami dobri časi. Takoj na začetku se moramo spopasti s težko nalogo: bojem proti koronski krizi. V to bomo usmerili vso moč," je danes napovedal Scholz.

Danes je v Nemčiji dan širokih političnih nasmehov, potem pa bo za zavezništvo socialdemokratov, liberalcev in zelenih nastopil čas dela, v katerem bodo morali dokazati, da napovedan prelom z vladavino Merklove in premik v novo, bolj zeleno, moralno in pravično smer ni zgolj obljuba, ampak izvedljiva vizija.

Prvi mož nove vlade Olaf Scholz , Christian Lindner in Robert Habeck v imenu koalicijskih partneric so kameram ponosno pokazali podpisane pogodbe.

"Dolgo in jasno smo govorili drug z drugim in intenzivno smo govorili tudi z javnostjo. Zdaj je čas za ukrepanje. Ne prepuščajte se iluzijam. Izzivi, s katerimi se soočamo, so veliki," pa je dodal vodja liberalcev Lindner.

Ni bil edini, ki ga danes prevzema optimizem. Annalena Baerbock iz vrst Zelenih, ki je bila med kampanjo Scholzova tekmica za kanclerski stolček, je dejala, da so na vrhuncu družbene realnosti in je zdaj njihova naloga, da koalicijska pogodba zaživi v praksi. "Od danes naprej bomo vlada za ljudi v Nemčiji," je dodal njen strankarski kolega Habeck.

V skladu s koalicijsko pogodbo se v Nemčiji obeta ofenzivna podnebna politika, moralna zunanja politika in politika dobrodošlice na področju migracij.

SPD bo sicer v novi vladi, v kateri bo po osem ministric in ministrov, dobila kanclerja in šest ministrstev, med drugim za notranje zadeve, zdravje, obrambo ter delo in socialne zadeve. Zeleni jih bodo vodili pet – Baerbockova bo zunanja ministrica, Habeck bo prevzel ministrstvo za gospodarstvo in podnebno politiko. Liberalci bodo vodili štiri ministrstva, Lindner bo minister za finance.

Zanimivo sicer je, kako si izplen koalicijskih pogajanj razlagajo volivci. Čeprav sta v roke Zelenih romali zunanje in gospodarsko-podnebno ministrstvo, torej področji, kjer Zeleni želijo konkretne premike, ankete kažejo, da javnost nima vtisa, da so Zeleni zmagovalci pogajanj.

Zmagovalci naj bi bili liberalci, zeleni pa poraženci, pravi rezultat raziskave mnenjskega inštituta YouGov, poroča focus.de. 27 odstotkov vprašanih je menilo, da je FDP v pogajanjih uspela obraniti večino lastnih idej, za SPD jih to meni pravi 20 odstotkov, za Zelene pa le 12 odstotkov. 17 odstotkov jih meni, da so vse tri stranke enakovredno uveljavile svoje interese.

In kaj več kot 2000 vprašanih pričakuje od nove vlade in 177-stranske koalicijske pogodbe z naslovom Upaj si narediti več napredka? Zaščita podnebja na prvem mestu, sledi ukrepanje na področju sociale in zdravja, pa tudi dostopnost stanovanj.