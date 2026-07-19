Pred napovedanim pohodom naseljencev Izrael zaprl območje okoli Gaze

Po poročanju izraelskega dnevnika Times of Israel je vojska zaprto območje razglasila do ponedeljka zjutraj do 8. ure po lokalnem času (7. ure po srednjeevropskem). Po podatkih izraelske televizije Channel 12 je začetek t.i. pohoda tisočih napovedan danes ob 17. uri po lokalnem času, organizira pa ga radikalna skupina judovskih naseljencev Nachala, ki se zavzema tudi za širitev in gradnjo po mednarodnem pravu nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu.

Izraelska vojska na Zahodnem bregu FOTO: AP

Pohod bo potekal pod geslom "po 21 letih vrnitev domov". To se nanaša na leto 2005, ko je Izrael v skladu s takratnimi dogovori izpraznil vseh 21 naselbin na območju Gaze in evakuiral tamkajšnjih okoli 9000 naseljencev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na letakih, s katerimi pozivajo k udeležbi, je med sponzorji pohoda navedenih več kot deset desnih in skrajno desnih skupin in političnih strank, med njimi tudi stranka Likud premierja Benjamina Netanjahuja. Med udeleženci je napovedanih tudi osem izraelskih ministrov, med njimi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič, ki je v okviru obrambnega ministrstva odgovoren tudi za upravljanje judovskih naselbin na Zahodnem bregu.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Judovski naseljenci na palestinskem ozemlju AP

Judovski naseljenci na palestinskem ozemlju AP

Judovski naseljenci na palestinskem ozemlju AP





Smotrič je marca izjavil, da so priprave za tri judovske naselbine v Gazi zaključene. Nato je pozval premierja Netanjahuja in obrambnega ministra Izraela Kaca k izvedbi načrta, a brez uspeha. Izrael je trenutno v predvolilni kampanji pred parlamentarnimi volitvami, ki so načrtovane za konec oktobra. Smotričev načrt za nove judovske naselbine v palestinski enklavi bi bil sicer v temeljnem nasprotju z mirovnim načrtom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki predvideva postopni umik izraelske vojske iz Gaze.

Judovski naseljenci podtaknili požar v mošeji

Režiser Basel Adra, režiser z oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje Palestincev v tej vasi na zasedenem Zahodnem bregu, je na Instagramu sporočil, da v njegovi rojstni vasi "poteka pogrom". "Teroristični naseljenci so zažgali mošejo in več hiš ter napadajo prebivalce," je zapisal po poročanju španske tiskovne agencije EFE. Aktivist Osama Majamra je za palestinsko tiskovno agencijo Wafa dejal, da so bili naseljenci oboroženi in da so imeli zaščito izraelske vojske. Ukradli so tudi nekaj krav in streljali. Poškodovanih ni bilo.

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