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Pred napovedanim pohodom naseljencev Izrael zaprl območje okoli Gaze

Hebron, 19. 07. 2026 14.23 pred 21 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Izraelska vojska na Zahodnem bregu

Izraelska vojska je zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Judovski naseljenci pa so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu Zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce.

Po poročanju izraelskega dnevnika Times of Israel je vojska zaprto območje razglasila do ponedeljka zjutraj do 8. ure po lokalnem času (7. ure po srednjeevropskem). Po podatkih izraelske televizije Channel 12 je začetek t.i. pohoda tisočih napovedan danes ob 17. uri po lokalnem času, organizira pa ga radikalna skupina judovskih naseljencev Nachala, ki se zavzema tudi za širitev in gradnjo po mednarodnem pravu nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu.

Izraelska vojska na Zahodnem bregu
Izraelska vojska na Zahodnem bregu
FOTO: AP

Pohod bo potekal pod geslom "po 21 letih vrnitev domov". To se nanaša na leto 2005, ko je Izrael v skladu s takratnimi dogovori izpraznil vseh 21 naselbin na območju Gaze in evakuiral tamkajšnjih okoli 9000 naseljencev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na letakih, s katerimi pozivajo k udeležbi, je med sponzorji pohoda navedenih več kot deset desnih in skrajno desnih skupin in političnih strank, med njimi tudi stranka Likud premierja Benjamina Netanjahuja.

Med udeleženci je napovedanih tudi osem izraelskih ministrov, med njimi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič, ki je v okviru obrambnega ministrstva odgovoren tudi za upravljanje judovskih naselbin na Zahodnem bregu.

Smotrič je marca izjavil, da so priprave za tri judovske naselbine v Gazi zaključene. Nato je pozval premierja Netanjahuja in obrambnega ministra Izraela Kaca k izvedbi načrta, a brez uspeha.

Izrael je trenutno v predvolilni kampanji pred parlamentarnimi volitvami, ki so načrtovane za konec oktobra.

Smotričev načrt za nove judovske naselbine v palestinski enklavi bi bil sicer v temeljnem nasprotju z mirovnim načrtom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki predvideva postopni umik izraelske vojske iz Gaze.

Judovski naseljenci podtaknili požar v mošeji

Režiser Basel Adra, režiser z oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje Palestincev v tej vasi na zasedenem Zahodnem bregu, je na Instagramu sporočil, da v njegovi rojstni vasi "poteka pogrom". "Teroristični naseljenci so zažgali mošejo in več hiš ter napadajo prebivalce," je zapisal po poročanju španske tiskovne agencije EFE.

Aktivist Osama Majamra je za palestinsko tiskovno agencijo Wafa dejal, da so bili naseljenci oboroženi in da so imeli zaščito izraelske vojske. Ukradli so tudi nekaj krav in streljali. Poškodovanih ni bilo.

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Na posnetkih varnostnih kamer, ki jih je delil drug aktivist, je videti skupino najmanj 15 zamaskirancev, ki na hiše mečejo molotovke.

Izraelske oblasti ne storijo ničesar, da bi napade na palestinske vasi ustavile, posledica pa je prisilno razseljevanje v obsegu, kakršnega ni bilo, odkar je Izrael zasedel Zahodni breg leta 1967.

Po podatkih izraelske nevladne organizacije B'Tselem je bilo do 30. junija nasilno razseljenih 63 palestinskih skupnosti, v katerih je živelo okoli 4300 Palestincev. Dodatnih 454 Palestincev pa je bilo prisiljenih zapustiti domove v 15 delno razseljenih skupnostih.

zahodni breg naseljenci idf
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