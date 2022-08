'Pred našim pragom je podnebna distopija': poplave terjale preko 1000 žrtev

Hkrati agencija navaja, da so poplave letos opustošile skoraj 220.000 domov, dva milijona hektarjev kmetijskih površin, 3451 kilometrov cest in 149 mostov. Oblasti v provinci Sindh na jugu države se medtem pripravljajo na nove poplave, saj je gladina rek na severu Pakistana bistveno narasla.

Nacionalna agencija za obvladovanje nesreč (NDMA) je sporočila, da je od sredine junija umrlo že 1033 ljudi, od tega 348 otrok. Samo v zadnjih 24 urah naj bi umrlo 119 ljudi. Skupno so poplave prizadele okoli 33 milijonov prebivalcev, zaradi česar so v državi že v petek razglasili izredne razmere in pozvali k mednarodni pomoči.

Reko Ind namreč napaja na desetine gorskih pritokov na severu države, ki so zaradi rekordnega deževja in taljenja ledenikov prestopili bregove. Pristojni zato opozarjajo, da naj bi v naslednjih dneh v provinci Sindh prišlo do novih poplav, ki bodo še dodatno prizadele milijone ljudi.

Oblasti za uničenje krivijo podnebne spremembe, ki jih po njihovem povzročajo slabe prakse v drugih državah po svetu, a so za razdejanje krive tudi lokalne oblasti. Med glavnimi krivci v državi AFP navaja korupcijo, slabo načrtovanje in kršenje lokalnih predpisov, zaradi katerih so v Pakistanu lahko zgradili več tisoč stavb na območjih, ki jim grozijo poplave.

Predstavnik pakistanskega notranjega ministrstva Salman Sufi je medtem v pogovoru za britanski BBC poudaril, da država obupno potrebuje mednarodno pomoč, saj se že nekaj časa spoprijema z gospodarskimi težavami. ZDA, Velika Britanija, Združeni arabski emirati in druge države so se že odzvale na poziv k pomoči, vendar oblasti opozarjajo, da je potrebnih še bistveno več sredstev. Senatorka in pakistanska ministrica Sherry Rehman je smrtonosno monsunsko sezono v državi označila za "resno podnebno katastrofo" in "podnebno distopijo pred našim pragom".