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Pred obalo Jemna po napadu potonila indijska ladja

Sana, 04. 08. 2026 21.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Napad na indijsko ladjo ob obali Jemna

Pred obalo Jemna je v Rdečem morju po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadel, še ni znano.

Ladja MSV Faize Noore Oliya je bila po navedbah neimenovanega jemenskega uradnika, na katerega se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, tarča napada južno od pristaniškega mesta Hodeida. Na plovilu je bilo tedaj 14 ljudi – 13 indijskih državljanov in en Jemenec – vse pa so rešili in jih prepeljali v pristanišče Moka.

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Indijski minister za pomorstvo Sarbananda Sonowal je na družbenem omrežju X sporočil, da je ladjo "v bližini jemenskih voda zadela raketa", zaradi česar se je plovilo prevrnilo in potonilo. Napad je obsodil in poudaril, da ni bil izzvan.

"Napadi na trgovske ladje v tej regiji se morajo končati," pa je po poročanju AFP dejal tiskovni predstavnik indijskega zunanjega ministrstva.

Kdo je plovilo napadel, še ni znano. Jemenska vlada je odgovornost za napad pripisala uporniškim hutijevcem, ki jih podpira Iran, poroča jemenska tiskovna agencija Saba. Hutijevci, ki so v preteklosti že napadali ladje na območju, se na navedbe jemenske vlade še niso odzvali.

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