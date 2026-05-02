Pred obalo Jemna ugrabili tanker

Po navedbah straže so tanker Eureka pred obalo province Šabva zajeli neznani posamezniki, ki so se "vkrcali na ladjo, prevzeli nadzor nad njo in jo nato usmerili proti somalijski obali", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Lokacija tankerja je bila ugotovljena, trenutno pa potekajo prizadevanja za njegovo spremljanje in sprejemanje potrebnih ukrepov, da bi ga rešili in zagotovili varnost njegove posadke," je še sporočila straža, ne da bi navedla število članov posadke ali njihovo državljanstvo.