Pred obalo Sicilije v nesreči čolna umrlo pet migrantov

V nesreči čolna, ki je po navedbah italijanske obalne straže prevažal več deset ljudi, je pred obalo Sicilije umrlo pet migrantov. Trupla in čoln so na obalo naplavili morski tokovi, italijanske oblasti pa so pridržale še 18 migrantov, ki jim je uspelo preplavati do obale.

icon-expand Migranti na Siciliji FOTO: Profimedia Italijanska obalna straža in finančna policija zbirata informacije o mestu, kjer naj bi se star ribiški čoln iz neznanih razlogov prevrnil, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Čoln naj bi sredi tedna proti Italiji odplul iz Tunizije. Podatek o številu ljudi na krovu ni znan, zato obalna straža ne izključuje možnosti, da je nesreča terjala še več smrti. Številni migranti skušajo italijanska otoka Lampeduso in Sicilijo ter Malto doseči prek morja, a je plovba z dotrajanimi plovili po Sredozemskem morju za njih večkrat usodna. Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je prek Sredozemskega morja v Italijo letos prišlo skoraj 150.000 migrantov.