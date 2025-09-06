Svetli način
Tujina

Pred obalo Sydneyja morski pes napadel in ubil moškega

Sydney, 06. 09. 2025 10.30 | Posodobljeno pred 29 minutami

Avtor
STA , K.H.
V morju ob priljubljeni plaži v Sydneyju je morski pes napadel in ubil deskarja, so sporočili avstralska policija in reševalci. Po incidentu so v Avstraliji zaprli več plaž.

Avstralec je šel z več prijatelji deskat ob plažah Long Reef in Dee Why blizu Sydneya, ko ga je po navedbah očividcev napadel morski pes. Po navedbah policije je 57-letnik, sicer izkušen deskar, v napadu izgubil več udov in posledično veliko krvi.

Hudo poškodovanega moškega so v morju opazili deskarji, ki so ga prepeljali na obalo. Kljub zdravniški pomoči je podlegel poškodbam.

Kot je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik policija, je bila deska moškega prelomljena na pol. Ostanke deske in deskarja bodo preiskali avstralski vladni strokovnjaki, da bi ugotovili, katere vrste morski pes je napadel moškega.

Opozorilo pred morskim psom na plaži v Sydneyju
Opozorilo pred morskim psom na plaži v Sydneyju FOTO: Profimedia

Zaradi incidenta so za najmanj 24 ur zaprli več okoliških plaž. Morje preiskujejo z droni in vodnimi skuterji, da bi ugotovili, ali so tam še prisotni morski psi.

Gre za prvi napad morskega psa blizu Sydneyja s smrtnim izidom po letu 2022, ko je umrl 35-letni Britanec. V Avstraliji pa so zadnji smrtonosen napad morskega psa zabeležili marca na zahodu države.

sydney avstralija morski pes napad morskega psa
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
06. 09. 2025 11.03
Avstraljska obala in plitvina premore kar pet zanesljivih človeških ubijalcev,strupeni polžeķ, morska kača, hobotnica, morski pesi, meduza. Vse to premore avstralska obala mimogrede
ODGOVORI
0 0
traparija
06. 09. 2025 10.50
+0
zakaj vedno zaprejo po incidentu, zakaj ne zaprejo prej ? če bi imeli goloba bratušek žargota in mencača cerarja in kloko na oblasti bi bli sposobni že prej zapret. pravzaprav bi ble plaže kar skoz zaprte, po rdečkarski logiki.
ODGOVORI
2 2
Ricinus
06. 09. 2025 10.57
+1
Kdo nas je že zaprl v občine??
ODGOVORI
2 1
Brus123
06. 09. 2025 10.48
+2
Najboljši je morski pes z malce tržaške omake in kozarcem istrske malvazije!! Avstralci pa naj raziskujejo katera pasma je napadla, jim bo lažje.
ODGOVORI
2 0
bandit1
06. 09. 2025 10.41
-6
Morje je njihov življenski prostor, ne pa od teh vsiljivcev. Izterbili ste Aboriđane, sedaj se boste spravili še na morske pse.
ODGOVORI
3 9
gozdar1
06. 09. 2025 10.36
+6
Nabavijo naj par ork in problem z morkimi psi bo rešen, slednji se jih namreč bojijo kot hudič križa.
ODGOVORI
7 1
