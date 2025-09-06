Pred obalo Sydneyja morski pes napadel in ubil moškega

Avstralec je šel z več prijatelji deskat ob plažah Long Reef in Dee Why blizu Sydneya, ko ga je po navedbah očividcev napadel morski pes. Po navedbah policije je 57-letnik, sicer izkušen deskar, v napadu izgubil več udov in posledično veliko krvi.

Hudo poškodovanega moškega so v morju opazili deskarji, ki so ga prepeljali na obalo. Kljub zdravniški pomoči je podlegel poškodbam.

Kot je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik policija, je bila deska moškega prelomljena na pol. Ostanke deske in deskarja bodo preiskali avstralski vladni strokovnjaki, da bi ugotovili, katere vrste morski pes je napadel moškega.