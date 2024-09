Milijonska poravnava: želela obiskati moža v zaporu, osebje pa jo je zlorabilo

Američanka je želela v zaporu obiskati svojega moža, vendar pa so ji varnostniki na vhodu prekrižali pot. Želeli so se prepričati, da ne bo v zapor prinesla nedovoljenih predmetov, zato so jo poslali čez rentgen, kasneje pa jo je moški zdravnik tudi slekel in jo spolno zlorabil, je zapisano v tožbi. Za zlorabo je prejela 5,6 milijona dolarjev (okoli 5 milijonov evrov) odškodnine.

Christina Cardenas se je 6. septembra 2019 odpravila na štiriurno pot, da bi obiskala svojega moža v popravnem domu v Tehachapiju v Kaliforniji. Na vhodu pa so jo preiskali, opraviti je morala test za droge, test za nosečnost, rentgen in celo CT v bolnišnici. Na koncu je zdravnik od nje zahteval, da se sleče do golega in jo preiskal, pri tem pa jo je tudi spolno zlorabil, poroča CBS News. "To tožbo sem vložila zato, da nihče več ne bo žrtev teh grozljivih kaznivih dejanj," je povedala Cardenasova. Od poravnave v višini 5,6 milijona dolarjev (okoli 5 milijonov evrov) bo kalifornijski oddelek za popravne kazni in rehabilitacijo plačal 3,6 milijona dolarjev (približno 3,2 milijona evrov), preostanek pa bodo plačali drugi obtoženci - dva zaporniška uradnika, zdravnik in bolnišnica Adventist Health Tehachapi Valley.

Christina in Carlos Cardenas FOTO: AP icon-expand

Poleg tega je bila med prevozom v in iz bolnišnice vklenjena, pot pa je opisala kot "ponižujočo". Med postopkom pa večino časa tudi ni smela uporabiti stranišča, prav tako ji niso dali vode. Ob koncu preiskave so ji rekli, da mora poravnati bolnišnične stroške, kasneje pa je prejela račune v skupni vrednosti več kot 5000 dolarjev (okoli 4500 evrov). Kljub temu, da po celotnem postopku niso našli nobenega sumljivega predmeta ali tihotapskega blaga, so ji na koncu še zavrnili obisk moža. Cardenasova je povedala še, da jo je eden od zaporniških uradnikov spraševal, zakaj je sploh prišla na obisk in poudaril, da obiskovanje zapornikov ni nujno ali obvezno. Njena odvetnica Gloria Allred je prepričana, da jo je neimenovan policist želel ustrahovati in ji onemogočiti obisk moža v času prestajanja kazni. Podobne preiskave je morala prestati že pred tem obiskom, tudi med obiskom med katerim se je poročila s svojim možem. Nadlegovanje in preiskave, med katerimi so jo slekli, so se nadaljevale tudi kasneje. Njen mož pa je še vedno v zaporu. V skladu s poravnavo mora zapor uvesti tudi bolj stroge protokole in poskrbeti, da se po vsaki preiskavi zapiše poročilo, s katerim soglašajo tako zaporniški uradniki, kot tudi obiskovalci bližnjih, ki prestajajo zaporno kazen.