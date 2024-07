Pred obiskom papeža našli kovček s pištolo

Na posnetkih nadzornih kamer je videti, kako je moški na železniški postaji vstopil v kavarno s kovčkom, ko se je razgledal naokoli, pa ga je pustil ob eni od miz in odšel. Zaposleni v kavarni je nemudoma obvestil policijo, ki je nato v kovčku poleg pištole in nabojev našla tudi čevlje in obleke z etiketami.

Zaenkrat še preiskujejo, ali obstaja povezava med najdbo in obiskom Frančiška. Pri preiskavi, ki so jo razširili tudi na tujino, pomagajo strokovnjaki s področja boja proti terorizmu.

Po najdbi orožja so še dodatno okrepili varovanje papeža, ki se je v nedeljo udeležil zaključka 50. Socialnega tedna katoličanov v Italiji. Na Trgu enotnosti pa je vodil mašo z okoli 10.000 verniki.