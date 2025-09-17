Svetli način
Tujina

Pred obiskom na grad Windsor projecirali slike Trumpa, Melanie in Epsteina

London, 17. 09. 2025 07.37 | Posodobljeno pred dvema minutama

M.P. , STA
V Veliki Britaniji so po projiciranju slik ameriškega predsednika Donalda Trumpa in spolnega predatorja Jeffreyja Epsteina na gradu Windsor aretirali štiri osebe. Prav na tem gradu naj bi ameriškega gosta sprejel britanski kralj Karel III. Trump je v Britanijo prispel v torek zvečer, to pa bo njegov drugi državniški obisk. Spremlja ga tudi soproga Melania Trump.

Pred državniškim obiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Veliki Britaniji so se v torek v bližini gradu Windsor, kjer naj bi kralj Karel III. danes sprejel svojega gosta, odvili protesti. Množica je s seboj prinesla ogromen transparent s fotografijo Trumpa in obsojenega spolnega predatorja Jeffreyja Epsteina, kasneje pa so njune slike projicirali tudi na zunanjo steno gradu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg fotografije so na grad projicirali tudi rojstnodnevno čestitko, ki naj bi jo Trump pred več kot 20 leti domnevno napisal Epsteinu. Čestitko so ameriški demokrati 8. septembra delili v predstavniškem domu, Bela hiša pa sicer zanika njeno pristnost.

Transparent Donalda Trumpa in Jeffreyja Epsteina
Transparent Donalda Trumpa in Jeffreyja Epsteina FOTO: AP

Trump je bil še pred svojim imenovanjem za predsednika prijatelj z Epsteinom, vendar se je z nekdanjim finančnikom sprl že leta pred njegovo smrtjo v zaporu leta 2019. Rojstnodnevna čestitka vsebuje besedilo domnevnega dialoga med Trumpom in Epsteinom, v katerem ga Trump imenuje "prijatelj" in pravi: "Naj bo vsak dan še ena čudovita skrivnost." Besedilo je zapisano ob skici silhuete gole ženske.

Kot poroča Reuters, je policija kasneje sporočila, da so po protestu zaradi projekcije aretirali štiri osumljence, ki ostajajo v priporu.

'Zelo dobro predstavlja državo, tako eleganten gospod'

Trump je v torek pozno zvečer že prispel v Britanijo na svoj drugi državniški obisk. S soprogoMelanio sta noč preživela v rezidenci ameriškega veleposlanika Winfield House v Londonu.

Danes se bo srečal z britanskim kraljem Karlom III. in kraljico Camillo, ki naj bi ga pozdravila prav v Windsorju. Ob pozdravu bosta prisotna tudi princ William in princesa Catherine. V čast gostu bo odjeknila topovska salva, nebo pa bodo preletela vojaška letala. Vrhunec dneva bo večerni banket, na katerem bosta zbrane nagovorila tako Trump kot Karel.

Pred odhodom je Trump hvalil odnose z Londonom kot zelo dobre."Radi bi videli, če lahko nekoliko izboljšajo trgovinski dogovor (...) rad bi jim pomagal," je dejal Trump glede dogovora, ki si ga je Združeno kraljestvo maja zagotovilo kot ena od prvih držav in se izognilo najhujšim posledicam Trumpovih carin.

Ob začetku obiska sta strani naznanili obsežen dogovor na področju tehnologije, v okviru katerega bodo ameriška tehnološka podjetja v Veliko Britanijo investirala 31 milijard dolarjev, od tega 22 milijard podjetje Microsoft, med drugim z namenom okrepitve sektorja umetne inteligence.

Državi bosta podpisali tudi dogovor o sodelovanju na področju razvoja jedrske energije. A po besedah Trumpa je glavni namen obiska srečanje z "njegovim prijateljem", kraljem Karlom III. "Zelo dobro predstavlja državo, tako eleganten gospod," je dejal ameriški predsednik, ki ne skriva svojega navdušenja nad monarhijo.

donald trump jeffrey epstein london kralj karel III velika britanija protest
jank
17. 09. 2025 09.12
+1
Naj ga duh Epsteina spremlja povsod.
ODGOVORI
1 0
sencina
17. 09. 2025 09.07
Kot da bi bil atentat in ne ena navadna slika ki je pač del zgodovine.Kaj pa une napihljive lutke od Trampa na protestih?
ODGOVORI
0 0
natmat
17. 09. 2025 09.06
+2
Slike mučenika Trampa so prepovedane...nova svoboda govora po kavbojsko...
ODGOVORI
2 0
Masai_Mara
17. 09. 2025 09.03
+1
In kaj je narobe s projekcijo ? Kaj je v tem kaznivega ? Tale zahod je cisto skrenil in ze meji na diktaturo.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 09.01
+1
Kako pozorno.
ODGOVORI
1 0
