Pred obletnico genocida tisočeri na pohodu miru

Pohod miru bo potekal do 10. julija. Začeli so ga v kraju Nezuk pri Zvorniku, nato pa jih bo pot vodila skozi hribovita in gozdnata območja. Na cilj v Potočare blizu Srebrenice bodo prispeli dan pred tamkajšnjo petkovo osrednjo spominsko slovesnostjo.

V Nezuku so se po poročanju medijev v BiH zbrali številni preživeli prebivalci Srebrenice in svojci žrtev genocida. Za pohod miru se je po navedbah organizatorjev prijavilo rekordnih 6500 udeležencev, ki so prišli ne samo iz BiH, temveč tudi iz drugih držav.