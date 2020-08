Pred očmi presenečenih potnikov z letala odstranili okuženo osebo

Incident se je zgodil na londonskem letališču Stansted. Na letalo je zato vkorakala skupina pristojnih v zaščitni opravi in okuženega potnika ter njegovega sopotnika odstranila iz letala.

Identiteta dvojice ni znana, okuženo osebo pa zaradi kršenja pravil karantene v primeru pozitivnega testa na novi koronavirus najbrž čaka kar nekaj težav. Kot poročajo britanski mediji, je okuženi potnik le nekaj minut pred vkrcanjem prejel sporočilo, da je bil pozitiven na testu za covid-19.

Oba potnika so nato umaknili v prostor za izolacijo, medtem ko so prostor, kjer sta se nahajala na letalu, temeljito razkužili. Pristojni menijo, da je nevarnost, da se je okužil še kdo, minimalna, saj naj bi okuženi potnik, ki je bil na letalu le kakšnih deset minut, ves čas nosil masko, maske pa so ves čas nosili tudi potniki v njegovi bližini.

Letalo je nato poletelo v italijansko Piso.