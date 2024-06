Deček pred očmi prijateljev med fotografiranjem padel s pečine

Deček je bil del skupine, nato pa je stopil na rob pečine, da bi ga prijatelj fotografiral. Pred očmi svojih vrstnikov je nato padel s pečine dobrih 18 metrov v globino.

Pred tem so skupini učencev sicer naročili, naj se ne približujejo robu pečin, a kot kaže, skupina učencev navodil ni upoštevala.

Sprožili so reševalno akcijo, v kateri je najprej sodelovala ekipa, ki se je s čolnom prebila do plaže, kjer so našli dečka, ki je na presenečenje reševalcev utrpel zgolj lažje poškodbe. "Bili smo začudeni, da deček ni utrpel nobenih hudih poškodb," so po reševanju povedali člani obalne straže.

Dečka so nato pregledali reševalci, pozneje pa se je že priključil svoji skupini, kjer so ga znova podučili o upoštevanju varnostih navodil pri gibanju na robu pečin, poroča Sky News.