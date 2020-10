Pred ognjenimi zublji rešili mladiča pume

Oskrbovalci v živalskem vrtu so sporočili, da sta mladička v dobrem zdravstvenem stanju in da jima bo živalski vrt "nudil ljubeč začasni dom, dokler jima ne bodo našli stalnega" . Mladiča, stara približno pet tednov, sta mamo izgubila v požaru Zogg, ki v severni Kaliforniji na območju gore Shasta vztraja že od 27. septembra. Uničujoč požar je terjal že štiri življenja in požgal več kot 50.000 hektarjev površin.

Še pred njima pa so gasilci v soboto rešili še enega mačjega mladiča, ki je, za razliko od dveh novih sostanovalcev, utrpel hude opekline, predvsem na tacah. Kljub opečenim brkom in tačkam je modrooki mladiček, ki so ga poimenovali kapitan Cal, poln volje do življenja, so sporočili iz živalskega vrta. "Zelo dobro mu gre. Tudi jedel je že. Videti je res dobro," je dejala Erin Harrison, asistentka trženja v živalskem vrtu v Oaklandu.