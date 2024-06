Pred olimpijskimi igrami iz Pariza premestili na tisoče brezdomcev

V okviru tako imenovane čistilne akcije, pred začetkom olimpijskih iger je bilo iz Pariza odstranjenih na tisoče brezdomcev. Premestili so posameznike, družine z otroki, tudi prosilce za azil, ki so spali na pariških ulicah in so od vseh prebivalcev v najbolj ranljivem položaju. Tako so 'čistilno akcijo' opisali pri organizaciji Le Revers de la Médaille, ki zastopa več kot 90 združenj, in preseljevanje brezdomcev ostro obsodili.

V poročilu, ki so ga naslovili na vlado, so zapisali, da so s 'čistilno akcijo' najbolj ranljivim osebam onemogočili dostop do nujno potrebne zdravstvene oskrbe in pomoči. V poročilu so zapisali, da so pristojni "nezaželene" ljudi umaknili le zaradi prihajajočih olimpijskih iger.