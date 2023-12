Pred ostrostrelci, po ruševinah in s krvavimi stopali domov v Gazo

Kot smo nedavno poročali, je na severu Gaze izraelska vojska aretirala več deset moških in jih odpeljala neznano kam, sicer se je kasneje izkazalo, da so priprti bili oboroženi. A zdaj naj bi prišlo do še več množičnih aretacij, nekatere so pridržali v od vojne razdejanem mestu Bejt Lahija, mestnem begunskem taborišču Džabalija in soseskah mesta Gaza. Njihova aretacija naj bi bila vse prej kot blaga, najprej so jim zvezali roke, prekrili oči, nato pa jih strpali v tovornjake. Odpeljali so jih skoraj gole.

"Z nami so ravnali kot z živino, na roke so nam celo napisali številke," je za AP pojasnil Ibrahim Lubad, 30-letni računalniški inženir, ki so ga 7. decembra skupaj z ducatom drugih družinskih članov aretirali v mestu Bejt Lahija in ga pridržali čez noč. "Čutili smo njihovo sovraštvo."

"To je faza, ko bomo območja očistili vseh ostankov Hamasa," je dejal Jakov Amidror, nekdanji svetovalec izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Izraelska vojska je sicer navedla, da so s priporniki ravnali "v skladu s protokolom" ter da so vsekakor dobili dovolj hrane in vode. Tiskovni predstavnik vojske, kontraadmiral Daniel Hagari, je ta teden povedal, da so aretacije potekale v dveh oporiščih Hamasa na severu Gaze in da so pripornikom sicer res rekli, naj se slečejo, a to le zato, da se prepričajo, da ne skrivajo kakšnega eksploziva.

Moške naj bi nato zaslišali in jim rekli, naj se nazaj oblečejo, a to ne pojasni, zakaj so na tovornjaku vsi še vedno goli. Tiste, za katere so menili, da so kakor koli povezani s Hamasom, so odpeljali na nadaljnje zaslišanje, med aretacijami pa naj bi dobili vsaj deset članov Hamasa, piše AP. Druge so izpustili in jim rekli, naj se odpravijo na jug.

Fotografije in videoposnetki prikazujejo moške, ki klečijo na ulicah s sklonjenimi glavami in rokami, sprožile pa so ogorčenje celotne mednarodne javnosti. Tudi tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller je dejal, da so ZDA "zelo zaskrbljene glede slik".