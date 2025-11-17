Pred plazom skušal rešiti žensko, oba sta pogrešana

Prebivalci območja med Palmanovo in Gorico tik za slovensko mejo so se zbudili v razdejanje, ki ga je povzročilo močno deževje. Narasla in podivjana voda je odnašala reke in mostove, gasilci in pripadniki civilne zaščite so ujete reševali s streh in iz avtomobilov.

O najhujši škodi poročajo z območja mesta Krmin, kjer je v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. V bližnjem Bračanu je plaz zasul tri hiše in ne samo ene, kot so poročali sprva. Gasilci so iz ene od njih rešili poškodovano osebo, dva človeka še pogrešajo, poroča Primorski dnevnik.

Gre za 32-letnega moškega in starejšo žensko. Po podatkih tržaškega dnevnika Il Piccolo naj bi 32-letnik, ki se je v vas pred časom preselil iz Nemčije, skušal rešiti žensko iz hiše, ko ga je zajel plaz. Iščejo ju reševalci iz Furlanije - Julijske krajine in sosednje dežele Benečije (Veneta), je dejal krminski župan Roberto Felcaro. Poškodovanega, ki je utrpel zlom noge, so prepeljali v bolnišnico v Vidmu.

Območje so zaradi možnosti novih plazov razglasili za nevarno. Več družin, ki živijo pod pobočjem, s katerega se je utrgal plaz, so evakuirali.

Župan Krmina je zaradi ujme za danes odredil zaprtje vseh tamkajšnjih vrtcev in šol, poroča Ansa.

Reka Idrija je poplavila vas Verso v občini Romans. Osrednja ulica se je po pisanju Primorskega dnevnika spremenila v blatni hudournik, voda je skoraj povsem zalila več avtomobilov. Poplavilo je številna stanovanja in pritličja hiš, škoda je ogromna. Promet je popolnoma blokiran.