Pred pogrebom Hameneja se je pojavil eden najvplivnejših mož režima

Najprej je bil prisoten na sestanku, kasneje pa še ob krsti Hameneja med manjšim spominskim obredom, ki ga je iranska teokratska oblast pripravila včeraj zvečer v bližini doma nekdanjega vrhovnega voditelja v središču Teherana, piše AP News.

Po besedah strokovnjakov, je Vahidi eden izmed ključnih akterjev pri oblikovanju ostrega iranskega stališča v pogajanjih o morebitnem trajnem koncu vojne z ZDA. Domnevno je tudi član ozkega kroga ljudi, ki vidijo in so v stiku z novim iranskim vrhovnim voditeljem, ajatolo Modžtabo Hamenejem. Slednji se še vedno ni pojavil v javnosti, vse od kar je bil ubit njegov oče, Ali.

Tudi general Vahidi se v javnosti ni pojavil vse od 8. februarja, torej več tednov pred začetkom vojne z Iranom.

Vahidi je sicer velik zagovornik iranskega teokratskega režima. Poleg tega so Kanada, ZDA in Evropska unija proti njemu uvedle sankcije zaradi domnevne vpletenosti v terorizem in širjenje jedrskega orožja. Najvišje argentinsko sodišče je Vahidija uradno obtožilo v povezavi z bombnim napadom na judovski skupnostni center AMIA v Buenos Airesu leta 1994. Argentina je zoper njega prek Interpola izdala mednarodno tiralico za prijetje.