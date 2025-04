Pred potopom opisal 'veličino Titanika': pismo prodali za rekordno vrednost

"To je dobra ladja, a končno sodbo bom podal po zaključku potovanja." Besede je le nekaj dni pred potopom Titanika zapisal eden od preživelih potnikov neslavnega parnika Archibald Gracie. Več kot sto let po tragediji so njegovo pismo na dražbi prodali za rekordnih 300.000 funtov (dobrih 350.000 evrov).

Potnik prvega razreda na neslavnem parniku Archibald Gracie je najbolj znan po tem, da je o eni najbolj znanih pomorskih nesreč, ki se je zgodila 15. aprila 1912, napisal knjigo Resnica o Titaniku. A to ni bilo njegovo edino pisno delo, ki je poželo obilo pozornosti. 10. aprila, ko je Titanik začel svojo plovbo proti New Yorku in le pet dni pred tragedijo, ki je zahtevala 1500 življenj, je namreč Gracie ob vkrcanju napisal pismo. Štiri strani dolgo pismo govori o ladji, kot o "stari prijateljici". "To je dobra ladja, a končno sodbo bom podal po zaključku potovanja," je zapisal v njem ter dodal: "Z najboljšimi željami za vaš uspeh in srečo, Archibald Gracie."

Pismo s Titanika FOTO: Henry Aldridge and Son icon-expand

Polkovnik je "večji del potovanja preživel kot spremljevalec različnih žensk brez spremstva". Med njimi je tudi ženska s tremi sestrami, ki so prav tako preživele potop. 14. aprila je igral squash in plaval v bazenu, nato pa je obiskal cerkev in se družil z drugimi potniki. Okoli 23.40 ga je prebudil trk, ugotovil je, da se ladijski motorji ne premikajo. Ob potapljanju ladje je pomagal ženskam in otrokom, da so se vkrcali na rešilne čolne in jim prinašal odeje. Ko se je Titanik potopil na ledeno dno Atlantika, se je Gracieju z nekaj ducat drugih moških uspelo dvigniti na prevrnjen zložljiv čoln. Čeprav so bili v morju okoli njih številni drugi potniki, so potniki na čolnu odveslali, saj so se bali, da bi jih panični ljudje potopili.

Njegovo pismo s Titanika so v soboto prodali za kar petkrat višjo ceno od pričakovane. Pismo so namreč ocenili na vrednost 60.000 funtov (70.000 evrov), naposled pa so ga prodali za kar 300.000 funtov (350.000 evrov). Dražbeniki so povedali, da je to najvišja dosežena cena za pismo, ki je bilo napisano na krovu Titanika.